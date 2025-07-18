Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что правительство решило увеличить выплаты за рождение ребенка до 50 000 гривен, но вряд ли это остановит демографический крах в Украине, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

«Демография – это крах нации в цифрах. Смотрите, официальные данные таковы: за 2024 умерло 495 000 украинцев, а родилось только 176 000. Еще миллионы уехали, преимущественно молодежь, женщины, дети. Это не просто спад рождаемости, это реальная демографическая катастрофа», – утверждает Екатерина Котенкова.

Как отмечает журналистка, недавно правительство объявило об увеличении выплат на ребенка, что, очевидно, будто должно увеличить количество детей в Украине. Однако, констатирует она, это работает не так, ведь женщина, чтобы стать матерью, должна чувствовать безопасность, стабильность и видеть перспективы, а не получать разовую помощь.

По словам журналистки, женщины с детьми выезжают из Украины частично из-за войны, но этот вопрос гораздо глубже. Ведь, напоминает она, в Европе бесплатная медицина, садики, социальные программы, а не временные надбавки, и если женщина видит будущее там, она туда и едет.

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