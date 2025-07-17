Заместитель лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко , первый заместитель председателя медицинского комитета Верховной Рады Валерий Дубиль в первом обращении к новоназначенной премьер-министру Юлии Свириденко призвал пересмотреть правительственное постановление, которое с 1 мая фактически закрыло доступ к субсидиям для значительной части пенсионеров и малообеспеченных.

Политик отмечает, что реальные изменения — это не новые назначения, а справедливые решения, отвечающие интересам людей.

"Правительство изменилось - но проблемы, с которыми живут люди, остаются. И одним из первого, что должен сделать новый премьер - отменить абсурдное ограничение на субсидии, из-за которого миллионы пенсионеров сегодня не получают поддержки" , - заявил руководитель киевской "Батькивщины" Валерий Дубиль .

Речь идет о постановлении Кабмина №1553, предусматривающем предоставление жилищных субсидий только тем, чей среднемесячный доход не превышает 4240 грн на человека. Такой подход, как подчеркнул Валерий Дубиль , не отвечает ни реальному уровню жизни, ни действующему прожиточному минимуму.

"Это мое первое обращение к новой премьер-министристке. Сегодня в Украине пожилые люди и семьи в затруднении остались один на один с непомерными тарифами и ценами. Правительство должно это исправить" , - пояснил народный депутат.

По словам Валерия Дубиля , миллионы людей потеряли право на помощь лишь из-за нескольких сотен гривен "излишка" в пенсии.

"Мы не ставим под сомнение вызовы, которые сегодня стоят перед правительством: война, безопасность, экономика. Но забота о людях – это не второстепенный вопрос. Особенно о тех, кто не может себя защитить" , – отметил заместитель лидера "Батькивщины" Валерий Дубиль .

Фракция "Батькивщина" неоднократно отмечала: нужна не просто смена лиц в правительстве, а смена подхода.

"Нам нужна стратегия, в центре которой — человек. И первое испытание для нового правительства — это возвращение права на поддержку тем, кому оно действительно нужно" , — подытожил депутат.









