Пока страна сражается за свою свободу, в Переяславе развернулся настоящий праздник интеллекта и патриотизма.

15-16 июля 2025 года сотни юных книголюбов со всей Украины собрались на Всеукраинском форуме лидеров чтения. Узнайте, как юные украинцы передадут свое тепло и благодарность защитникам, вышивая рубашку даже для руководителя СБУ, генерала Василия Малюка!

Переяслав – столица чтения: как прошел Всеукраинский форум

15 и 16 июля 2025 года город Переяслав превратился в настоящий центр украинской культуры и интеллекта. Здесь под эгидой Национальной библиотеки Украины для детей, Украинской ассоциации работников библиотек для детей, Университета Григория Сковороды в Переяславе и Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" состоялся Всеукраинский форум лидеров чтения. Это мероприятие, посвященное Дню Украинской Государственности, собрало под одной крышей тех, кто стремится развивать любовь к книге и знаниям среди самых молодых украинцев.

Программа Форума была насыщенной и продолжалась два дня. Главными звездами стали 19 "чемпионов чтения" – победители областных этапов конкурса из разных уголков нашей страны. Вместе с ними прибыли родители и библиотечные работники, ежедневно поддерживающие этих юных книголюбов. Кульминацией, безусловно, стала торжественная церемония награждения, где детские глаза сияли от счастья и гордости за свои достижения.

Поздравить юных лидеров чтения пришли уважаемые гости и представители организаторов, среди которых генеральный директор НБУ для детей Алла Гордиенко, ректор Университета Григория Сковороды Виталий Коцур, заместитель председателя Киевской ОГА Жанна Осипенко, а также глава Переяславского городского совета Вячеслав Саулко. Особое внимание уделили партнерам мероприятия, в частности Николаю Томенко, основателю фонда "Родная страна", и известным украинским писателям - Саше Дерманскому и Светлане Вертоли, которые всегда вдохновляют детей на чтение.

Перед началом торжеств почетные гости и организаторы почтили память погибших героев, возложив цветы в часовне университета. Это важный символ связи поколений и осознания того, что наше будущее строится благодаря мужеству наших защитников.

Приключения, подарки и главный сюрприз: вышиванка для Героя СБУ

Для юных чемпионов чтение организаторы подготовили незабываемую программу. Они не только получили заслуженные дипломы и книжные подарки, но и отправились в увлекательное путешествие по заповедным уголкам Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав", где прикоснулись к истории и местам, связанным с именами выдающихся личностей края. Вкусные казацкие блюда, интеллектуальные развлечения и, конечно, живое общение со сверстниками и авторами любимых книг – все это оставило незабываемые впечатления.

Именно во время этого Форума стартовала уникальная акционная серия "Вышиванка для Героя". Это не просто акция, это настоящий символ благодарности и единения.

Особым событием стала презентация первого сезона нового проекта "Малыши для Малыша". искусство могут объединять страну в трудные времена.

Первые символические стежки на полотно вышиванки для генерала Малюка положил лично Николай Владимирович Томенко, а также другие уважаемые гости. Это стало ярким примером того, как гражданское общество, власть и благотворители объединяются ради общей цели.

Незабываемые впечатления и щедрые подарки

Второй день Форума, 16 июля, лидеры чтения провели в Музее народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья. Там их ждали новые приключения, развлечения, интересные экскурсии и множество ярких впечатлений, которые, несомненно, останутся в памяти надолго.

Все дети – участники Форума и Лидеры чтения – получили множество ценных подарков от партнеров. В их числе: подарки от Университета Григория Сковороды в Переяславе, Переяславского городского совета, предприятия "ЛАРАДЕНТ". А также рюкзаки со спортивным инвентарем и именными книгами от Фонда Николая Томенко "Родная страна". Эти подарки станут не только приятным воспоминанием, но и стимулом для дальнейшего развития и любви к знаниям.

Этот форум в Переяславе стал ярким подтверждением того, что в Украине, несмотря на все вызовы, лелеют будущее, инвестируют в детей и их интеллектуальное развитие, ведь именно эти юные книголюбы станут фундаментом сильной и образованной нации.