Мы привыкли, что на фронте важны танки и дроны, но оказывается, есть и другое, не менее мощное оружие – слово Великого Кобзаря.

Фонд Николая Томенко передал сотни экземпляров уникальной книги "Воюющий Шевченко" в Центры рекрутинга ВСУ. Эта инициатива, поддержанная Уполномоченным Минобороны по рекрутингу, имеет целью не просто поддержать дух воинов, но и заполнить важнейшую – мировоззренческую – часть подготовки к национальному сопротивлению. Узнайте, как Шевченко становится символом борьбы и почему так важно для каждого украинского защитника.

От окопов до рекрутинговых центров: "Воюющий Шевченко" идет в массы

В то время как Украина ежедневно борется за свое существование, важной становится не только физическая, но и духовная и идейная подготовка нации. Именно это подчеркивает Николай Томенко, глава Фонда "Родная страна". Он рассказал, что его фонд, совместно с партнерами, сделал шаг, который может показаться необычным, но крайне важен в это время.

500 экземпляров уникального издания "Воюющий Шевченко. Малая мировоззренческая книга украинского воина" были переданы в Центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины. Эта инициатива родилась благодаря сотрудничеству с Уполномоченным Министерства обороны по рекрутингу Алексеем Бежевцем. Цель проста, но глубока: "чтобы военные на фронте и не только могли поднять свой дух, а также восполнить мировоззренческую часть подготовки к сопротивлению".

Представьте: когда наши защитники, стоя на передовой или готовясь к службе, берут в руки эту книгу, они не просто читают стихи. Они погружаются в мир, где слово Кобзаря становится подлинным оберегом и вдохновением. Ведь Шевченко – это не просто поэт, это пророк украинской нации, символ ее несокрушимости и стремления к свободе.

Идея и чин: портреты героев прошлого для будущих побед

Кроме "Воюющего Шевченко", Центры рекрутинга получили еще один ценный подарок. Издательство Юлия Чабаненко передала для всех Центров издание "Идея и чин". Эта книга – настоящая сокровищница украинской истории, содержащая портреты известнейших исторических деятелей Украины и их биографии. Это очень символично. Современные воины, которые готовятся защищать Украину, должны знать ее прошлое, героев и их "чин". Ведь борьба за свободу длится столетия, и каждый украинец является звеном в этой непрерывной цепи. Знание о боровшихся к нам дает силы и понимание, за что именно мы стоим. Это помогает сформировать крепкий стержень национальной идентичности и несокрушимый дух. Не просто книги, а фундамент сопротивления: масштабная поддержка