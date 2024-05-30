Ночью 30 мая россияне снова совершили массированный обстрел Харьковщины. Две из выпущенных ракет попали по конно-спортивной школе в селе Малая Даниловка, в результате чего конный клуб фактически уничтожен.



К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом рассказал Валерий Дубиль, народный депутат Украины от ВО "Батькивщина".

Уничтоженное россиянами здание конного комплекса не имело никакого отношения к военной инфраструктуре. После освобождения Харьковщины от российских окупантов это заведение начало восстанавливаться. Среди прочего здесь проводили иппотерапию и другие реабилитационные мероприятия для детей.



«Это тот клуб, откуда мы вместе с Благотворительным фондом молодежной инициативы «Надежда» и неравнодушными людьми, накануне майского наступления на север Харьковщины, эвакуировали академических и спортивных лошадей, которых приютили в селе Дедовцы на Черниговщине, в безопасном и комфортном месте, где они находятся под постоянной опекой и уходом. И сейчас понимаем, насколько правильным и своевременным было это решение – вряд ли животные выжили бы после этого ночного обстрела. Еще раз спасибо каждому, кто приобщился к этому делу - мы вместе спасли жизнь прекрасным животным!» – рассказал Валерий Дубиль.





