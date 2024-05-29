Киевский международный институт социологии выяснил в рамках опроса, за кого киевляне готовы голосовать на предстоящих выборах мэра столицы Украины.

Аналогичный опрос КМИС уже проводил 12-16 октября 2023 года, этот же опрос проходил в течение 23 апреля-1 мая 2024 года. Участие приняли 804 респондента старше 18 лет из всех районов столицы, которые здесь проживают и зарегистрированы. Речь пока не идет о реальных выборах с реальными кандидатами в борьбе за кресло мэра, но киевляне имели возможность выбрать одного из 9 потенциальных или предложить свой вариант.

Из опрошенных респондентов 30% не определились, кому бы отдали свой голос, но в целом результаты таковы: наибольшая поддержка – В. Кличко (30% среди всех и 52,5% среди определившихся), с одинаковым уровнем поддержки идут М. Порошенко (5,7% и 9,9%), Н. Томенко (5,6% и 9,7%), далее О. Доний (1,5% и 2,6%) и другие кандидаты.

Сравнивая результаты этого опроса с предыдущими, можно заметить, что в целом рейтинги практически такие же, кроме двух исключений. В частности, уровень поддержки И. Верещук снизился с 9,9% до 3,8% среди определившихся, а также больше киевлян стали выбирать «другого» кандидата (свой вариант) – с 3,2% до 10,4%.

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