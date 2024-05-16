Военные во время тяжелых боев в Донецкой области нуждались в дополнительных средствах аэроразведки, а также - обновлении уничтоженных после очередного обстрела приборов для выполнения боевых задач.

Необходимую сумму в более 700 тысяч гривен собрали за считанные дни. Часть средств команда фонда «Надежда» передала военным во время визита в Донецкую область.

«Во время рабочей поездки на Донбасс встретились с Владиславом и его собратьями. Передали дроны, генератор, антенну, мачту и другие необходимые принадлежности. Мы не остаемся в стороне просьб, поступающих от военных и всегда стараемся оказывать им необходимую поддержку. А поскольку в последние недели ситуация на фронте обостряется, то и помогать нужно еще больше – над этим и работаем», — сказал первый заместитель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерий Дубиль.

Сейчас после тяжелых боев на Донбассе военные восстанавливаются и снова готовятся к отправке на передовую. На днях фонд «Надежда» усилил подразделение еще двумя дорогостоящими системами РЭБ - стационарной и портативной на авто, а также генераторами и витаминами для восстановления здоровья.

«Это не первая помощь от нашего фонда украинским защитникам – сотни fpv-дронов, старлинков, несколько авто, десятки тепловизоров и язычников от нашей команды получили военные на разных направлениях. И мы продолжим эту работу – будем поддерживать защитников Украины столько, сколько потребуется», - резюмировала Вита Присяжнюк, соучредитель БФ молодежной инициативы «Надежда».