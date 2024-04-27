Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Вот и Министр агрополитики Сольский внес залог и продолжает руководить всей аграрной сферой воюющей Украины. Об этом пишет официальный сайт Министерства, уточнив, что Николай Сольский внес залог в сумме 75,5 миллиона гривен и продолжает выполнять полномочия Министра аграрной политики и продовольствия. Напомню, что НАБУ обвинило Сольского в причастности к составу преступной группы, завладевшей государственной землей на общую сумму в 481 миллион гривен, а Высший антикоррупционный суд 26 апреля 2024 избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня с возможностью внесения залога в сумме 75,5 млн.

Самый скудный залог был предусмотрен для печально известного чиновника Минобороны и бывшего фаната Януковича-Путина Александра Лиева. Его обвинили в завладении более 1,5 миллиарда гривен путем махинаций с закупками боеприпасов для ВСУ, а ВАКС предусмотрел внесение залога лишь в 50 миллионов гривен. То есть залог составлял 3 процента от вероятной суммы мародерства!

Самым циничным залогом от ВАКС следует считать многократное изменение в сторону его уменьшения для бывшего Председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Суд принимал решение сначала о залоге в 107,3, затем 75, 55, 45, 35, 27, 20 и, наконец, 18,16 млн.грн.

О манипулировании институтом залога для ВИП-украинцев можно писать в течение всего дня…

Здесь следует отметить, что одной из главных мотиваций избирателей Зеленского была вера в победу его команды над коррупцией. Антикоррупционная тема была определяющей во всей предвыборной кампании Зеленского и занимала значительную часть его перевыборной программы. Процитирую фрагмент президентской программы официально зарегистрированной в ЦИК уже более 5 лет назад:

"Не борьба с коррупцией, а победа над ней"

«Не укради!» – основная заповедь в борьбе с коррупцией.

Нулевая терпимость к коррупции на всех уровнях. Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог. Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности…»

И здесь возникает вопрос:

сколько времени и коррупционных скандалов среди ВИП-чиновников еще нужно ждать, чтобы было выполнено предвыборное обещание не только о ликвидации залога и пожизненном запрете занимать государственные должности, но и о победе над коррупцией?