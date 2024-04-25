Командир группы спецназа ВСУ, снайпер Константин Прошинский с позывным "Дед" отреагировал на заявления главы МИД об ограничении консульских услуг заграницей.

Кулеба конечно ещё тот дипломат, блин. Вот что он сказал:

Кулеба про обмеження консульських послуг: це справедливо, хлопці в окопах втомились

Я вот только не понимаю при чем здесь мы? Да мы устали очень сильно. Но у нас нет и не будет демобилизации. Вопросу по сути закрыт. Вы хотите силой притащить людей из Европы? Попробуйте, чето ржу. Благодаря им мы пойдем на долгую ротацию? Ложь! Для ротации есть много подразделений ЗСУ, которые не воевали. По некоторым оценкам это точно больше половины, некоторые называют до 70%. Так нас меньше бесят те, кто там. Нас бесит, когда разные кулебы используют нас, чтобы оправдать свою тупость и непрофессионализм.

Есть достаточно много народных депутатов, которых я уважаю и поддерживаю. Простите друзья что напишу обобщенно, но уверен каждый поймёт и без обид.

Вчера пан Кулеба и некоторые нардепы решили воззвать к совести парней, которые за границей. Мол, что вы там цирк устроили насчёт не выдачи документов, хватить выть, возвращаетесь. И как главный аргумент они использовали нас, бойцов. Ведь нам тяжело, нас мало, нам нужно пополнение и отдых. Ребята, не впутывайте нас в свои игрища. Нет и не будет демобилизации, ладно, мы это знали и понимали. Нет даже реальной ротации. Не на 2-5 недель на доукомплектование, а именно ротации. Всё это вы отклонили, народные избранники. Кабмин с начала войны нарушил закон о мобилизации, потому что там ясно было написано, что термин мобилизация означает впервую и основную очередь мобилизация экономики и премьер должен был предоставить это документ. Прошло два года и его нет. Мы продолжаем зависеть от поставок оружия нашими партнёрами. Плана В у нас так и нет по словам того же Кулебы. У нас есть деньги на многое и дорого, кроме как на реальный ВПК.

И после этого всего, вы используете нас, чтобы давить на совесть тем кто за границей? Вы в своём уме, или считаете нас придурками? Вы реально считаете, что мы поведемся на плач ярославны? Друзья, к сожалению, нашему огромному сожалению, власть делает всё возможное и невозможное, чтобы люди не возвращались в Украину, чтобы люди мечтали уехать из Украины и чтобы парни не хотели идти в силы обороны. Это не снимает ответственность с самих людей, абсолютно. Но вы сделали нас заручниками ситуации, а теперь используете нас, чтобы надавить кому-то на совесть? Как по мне трошки гадко звучит.