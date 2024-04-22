Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Общественность и СМИ продолжают знакомиться с декларациями чиновничества за годы войны. На первом этапе народ удивлялся лицемерию и цинизму депутатов Верховной Рады, которые увеличили расходы на свое содержание и зарплаты своих помощников и продолжают пиарить свою деятельность за наши бюджетные средства (только в 2024 году на партийный пиар предусмотрено 840 миллионов гривен из бюджета).

Общественность и СМИ продолжают знакомиться с декларациями чиновничества за годы войны. На первом этапе народ удивлялся лицемерию и цинизму депутатов Верховной Рады, которые увеличили расходы на свое содержание и зарплаты своих помощников и продолжают пиарить свою деятельность за наши бюджетные средства (только в 2024 году на партийный пиар предусмотрено 840 миллионов гривен из бюджета).

Но ПЕРВОЕ место в рейтинге властного ЛИЦЕМИРСТВА и ЦИНИЗМА уверенно занимают председатели и должностные лица ОТГ, избранные под ЗАПРЕЩЕННЫХ ныне партий-слуг Медведчука-Путина. На днях военный из Закарпатья обнародовал заработные платы чиновников местных властей. Например, нынешний руководитель Полянской ОТГ, активный деятель ОПЗЖ Драгобецкий Иван Иванович насчитал себе зарплату и премию в сумме 1 миллион 29 тысяч 999 гривен за 2023 год. И таких миллионеров из местных властей, представляющих запрещенную ОПЗЖ десятки.

Уверенно себя чувствуют и депутаты-коллаборанты из ОПЗЖ и партии Сальдо в Херсонской области. Об этом мне на днях рассказали жители прифронтового региона. Кто-то из депутатов, которые хлебом-солью встречали оккупантов, откупился, а кто-то защищает свою проданную пути честь и достоинство в судах.