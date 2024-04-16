Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Передали пилотам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев крупную партию самолетов-камикадзе. А также катапульту для запуска беспилотников и ретранслятор. Всего вместе с вами мы отправим на передовую 200 таких самолетов", – сообщил Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" поблагодарил бойцов за работу.

"Пользуясь случаем, хочу от всех нас поблагодарить защитников. "Черные Запорожцы" дают отпор оркам с 2014 года. В начале полномасштабного российского вторжения 72-я бригада обороняла Киев, освобождала Бучу, Ирпень, Гостомель и другие территории Киевской области. на востоке", – рассказал Палатный.





Защитники передали слова благодарности украинцам, которые донатят на дроны.

"Благодаря каждому и каждому из вас и с помощью этих самолетов мы будем каждый день уничтожать врага, приближая нашу победу", – сказал заместитель командира роты ББПС 72-й ОМБр на позывной Марвел.