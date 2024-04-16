Здесь защитники БЮДЖЕТНЫХ средств для ВСУ от ряда крайне патриотических партий уничтожали власть за финансирование так называемого единого ТЕЛЕМАРАФОНА. Мол негодяи-чиновники против поддержки наших военных и продолжают пиариться за средства налогоплательщиков.
И вот неожиданное и циничное продолжение этой истории - как свидетельствуют партийные отчеты об использовании бюджетных средств перед НАПК и наши депутаты-патриоты тратят СОТНИ МИЛЛИОНОВ гривен на собственные дружеские телеканалы и не менее дружные общественные организации, которые в свою очередь размещают тысячи бигбордов с так называемой социальной рекламой фонда Порошенко и депутатов от ЕС
Конечно, любят себя хвалить за наши деньги и партийные вожди других парламентских партий. Ну как же обойтись без баннерной рекламы и рекламного видео и клипов партии «Слуга народа» за бюджетные средства?!
Вот и выходит как в известной народной истории:
«Мама! Нас люди хвалят. Кто, доченька? Да я Вас, а Вы меня…»
А в нашем случае «НАС ХВАЛЯТ» еще и на НАРОДНЫЕ бюджетные средства.
П.С. Напомню, что продолжается голосование за нашу петицию «1,5 миллиарда бюджетных средств на ВСУ, в непартийный пиар. Упразднить бюджетное финансирование парламентских партий на время ВОЙНЫ ».