Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

После ряда критических публикаций (и моей на ОБОЗе) коллектив Национального музея истории Украины обратился к киевлянам с просьбой собрать 772 тысяч гривен для выполнения решения суда по уборке самовольного строительства так называемого «Храма-МАФУ» Московского патриархата возле Десятинной церкви.

Как известно, в сентябре 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил незаконность самовольного строительства и обязал снести сооружение и привести земельный участок в предыдущее состояние ЦЕНОМ ЛИЦА, ДОПУСТИВШЕГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. Решение суда вступило в законную силу и находится на стадии принудительного исполнения со 2 октября 2023 года. То есть более полугода Минюст и вся правоохранительная система государства не способна выполнить это решение суда?!

И действительно, если исходить из нормы об ОДНОМ ЛИЦЕ, на которое был зарегистрирован этот МОСКОВСКИЙ МАФ в сакральном месте РУСЫ-УКРАИНЫ, то обеспечить исполнение решения суда невозможно. Ведь, так называемый владелец московского МАФа, Харон Юрий Самуилович, он же Гедеон, не просто гражданин России, он – ожидаемо перешел на сторону российских оккупантов и бежал в Россию. Там в столице Татарстана уже к Рождеству 2023 года он искренне молился за русских воинов. УПЦ Московского патриархата только через 3 месяца после этого уволила его ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ с должностей викария Киевской митрополии и наместника Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря города Киева.

Но я хочу Вас всех спросить:

неужели ОДИН мужчина, точнее один коллаборант и фанат Кирилла-Путина мог оформить землю, найти средства, построить и охранять эту «русскую территорию» в сердце Киева?

Конечно, нет.

Так что немного истории.

В 2004 году тогдашний глава Музея истории Сергей Чайковский дал московскому патриархату разрешение на строительство на этом месте часовни. Поэтому УПЦ МП сначала установила палатку, которая впоследствии превратилась в деревянную часовню.

В 2011 году тогдашний Представитель Януковича в Верховной Раде Юрий Мирошниченко зарегистрировал законопроект, согласно которому государство должно профинансировать строительство православного комплекса у фундамента Десятинной церкви. Парламентская оппозиция и общественность не допустили принятие этого законопроекта. Через два года суд разрешил строительство, а правительство профинансировало 10 миллионов гривен на строительство этого МАФа. Конечно, такое решение стало возможно уже не только под давлением фанатов московской церкви Януковича и Азарова, но и по Обязательному согласованию Министерства культуры. Ведь, на минуточку, речь идет о буферной зоне ЮНЕСКО.

И если Харон, Янукович и Азаров бежали в Россию (информации о том, где находится Мирошниченко, я не нашел в СМИ), то Министры культуры Януковича-Азарова сейчас развивают национальное образование и защищают украинскую культуру в Киеве на уважаемых должностях.

Михаил Кулиняк один из руководителей Национальной академии руководящих кадров культуры и искусства и, прости Господи, глава Украинского общества охраны памятников истории и культуры, а Леонид Новохатько – заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.

Так может эти ЛИЦА, ДОПУСТИВШИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, согласно решению суда и оплатят 772 тысячи для демонтажа символа Российского мира, который в свое время они помогли установить?!

Ибо, как говорят в народе, кто ее построил - пусть сейчас и демонтирует!

А то как бюджетные средства осваивать, все они герои, а как свои средства дать на дело защиты украинской истории и культуры, то пусть народ собирает!