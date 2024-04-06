Публикации со сценариями гипотетической оккупации Харькова россиянами и бесполезности самолетов Ф-16 - специально разгоняется в медиа рф.



Об этом у себя в телеграм канале пишет военный и политический аналитик Алексей Копытько.



В российских медиа сейчас истерично проталкивают два тезиса, которые через разных девиантов уже залетели к нам:



• Украина якобы потеряет Харьков в конце весны – со ссылкой на якобы слова главы ОП в интервью Politico.

• Ф-16 не изменят ситуацию на поле боя – со ссылкой на комментарий генсека НАТО.



Как всегда врут.



По поводу Харькова в реальности сказано: рассматривается вариант, что Харьков может стать основной целью следующего наступления, и россияне могут двинуть войска в конце мая - июне. К такому развитию событий готовятся, нужна дополнительная помощь и быстро.



Ну, так и есть. Рассматривают, готовятся, помощь нужна и быстро.



Относительно Ф-16: Столтенберг заявил, что одна система не может изменить ход войны, но самолёты усилят, поэтому очень необходимы.



Что может привнести одна система, мы видели на примере хаймарсов. Да, война не закончилась. Но эффект был ощутимый. И как элемент системы ПВО Ф-16 могут серьёзно помочь. В т.ч. – Харькову.



Так что не читайте большевистские газеты и блогеров, первоисточники доступны, автоматический перевод решает.