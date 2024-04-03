Defense-tech кластер Brave1 ищет разработчиков и инженеров, которые создадут беспилотник, способный сбивать вражеские разведывательные дроны.

«Разведывательные дроны Орлан, SuperCam или ZALA над линией фронта — это глаза для российской артиллерии и ударных БпЛА, поэтому нужно найти решение, как их сбивать, не тратя средства ПВО», — написал глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

Требования к разработке: Дроны-перехватчики должны сбивать цели на скорости 100–150 км/ч. на высоте 1500 м.

Также решение должно продемонстрировать, как:

перехватчик получает предварительную информацию о цели из системы обнаружения;

вылетает, находит цель и начинает преследовать;

но сам поражает вражеский беспилотник.



«Я очень рад, что мои публикации читают умные люди и кто меня слышит. В ряде постов я рассказывал Вам, что БПЛА противника все больше летает в наш тыл на 50-70 км. Залетают в Одессу, Харьков, Запорожье, Чернигов. Они высматривают все важные тыловые цели ( вы же понимаете, что любой военный грузовик или заправщик рано или поздно приведет противника на склад). Далее по-настоящему важные объекты они уничтожают Искандерами, РСЗО, С300. Если мы не решим проблему этих БПЛА, то будет беда. Средства ПВО по ряду причин против небольших бесшумных электро БПЛА не эффективны. Поэтому нам сейчас нужен украинский БПЛА перехватчик российских разведывательных БПЛА. Поэтому я прошу всех разработчиков отреагировать на просьбу Федорова», - отреагировал на информацию военный аналитик и специалист по БПЛА и РЭБ Сергей Бескрестнов «Флеш».

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что прежде всего нам нужно введение западных войск в Украину с любой целью, а дальше уже их задачи вполне могут измениться.

Также Politeka писала о том, что Золотарев оценил проблемы фронта в данный момент.