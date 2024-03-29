Продолжается голосование за нашу петицию "1,5 миллиарда гривен на ВСУ, а не на партийный пиар".
( Отменить бюджетное финансирование парламентских партий во время войны ).
Как ни парадоксально, но партийные вожди, которые не одну вышиванку порвали, рассказывая за наши бюджетные деньги, как они волонтерят и донатят на армию, не только не отказались от бюджетного финансирования, а наоборот - их боты и сторонники всячески блокируют наш сбор подписей.
Например, в настоящее время доступ к нашей петиции еще раз заблокирован.
И это на фоне заявлений Президента и других владык о нехватке средств на снаряды и другое вооружение наших военных. Примечательно, что львиную часть этих средств получит именно президентская партия «Слуга народа» (речь идет о 490 миллионах гривен только в 2024 году).
Так может пора Зеленскому подсказать своим партийцам не словом, а деньгами поддержать ВСУ накануне нового наступления русской орды?!