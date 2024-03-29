Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Продолжается голосование за нашу петицию "1,5 миллиарда гривен на ВСУ, а не на партийный пиар".

( Отменить бюджетное финансирование парламентских партий во время войны ).

Как ни парадоксально, но партийные вожди, которые не одну вышиванку порвали, рассказывая за наши бюджетные деньги, как они волонтерят и донатят на армию, не только не отказались от бюджетного финансирования, а наоборот - их боты и сторонники всячески блокируют наш сбор подписей.

Например, в настоящее время доступ к нашей петиции еще раз заблокирован.

И это на фоне заявлений Президента и других владык о нехватке средств на снаряды и другое вооружение наших военных. Примечательно, что львиную часть этих средств получит именно президентская партия «Слуга народа» (речь идет о 490 миллионах гривен только в 2024 году).

Так может пора Зеленскому подсказать своим партийцам не словом, а деньгами поддержать ВСУ накануне нового наступления русской орды?!