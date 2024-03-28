Волонтерский штаб "Украинская команда" передал бойцам батальона "Свобода" крупную партию дронов-самолетов, на которые нанесено пожелание оккупантам от украинцев, донативших на эти беспилотники.

Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Эти самолеты – от всех вас. На их крыльях – ваши слова ярости. Эти самолеты несут месть и приближают нашу Победу. А мы обязательно победим!", - подчеркнул во время передачи дронов Артур Палатный.

На видео, которое он обнародовал, видны надписи на самолетах: "Оркам от украинцев!", "За Авдеевку! За Бахмут!", "За собратьев", "За слезы моих детей", "Не забудем! Не простим!" и другие.

Большие усовершенствованные дроны-самолеты летят дальше и несут больше взрывчатки. Следовательно, уничтожают больше живой силы и техники врага, говорится в сообщении руководителя "Украинской команды".

Большие дроны-камикадзе будут работать на Бахмутском направлении, где сейчас защищает Украину батальон "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" планирует передать защитникам на передовую 200 дронов-самолетов.