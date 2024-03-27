Новости о боевых действиях в РФ вызывают положительные эмоции у 73,7% украинцев. Как свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group при поддержке FutureResearchFoundation, на вопросы "Какие эмоции вызывают у вас новости о боевых действиях в Белгородской области?" 43,6% опрошенных ответили "исключительно положительные" и 30,1% - "более положительные". Исключительно отрицательные эмоции испытали 3,6%, более отрицательные – 5.1%, а 17,6% затруднились ответить.

При этом наиболее распространенными эмоциями среди украинцев, услышавших новости о боевых действиях в Белгороде и Курске, стали радость (44,4%) и восхищение (33,2%). Почти в два раза меньше украинцев испытали удивление (17,9%) и спокойствие (17,7%). Печаль и страх охватили около 7% опрошенных, гнев и отвращение 5,3%. Пятая часть (20,5%) опрошенных не испытала никаких из перечисленных эмоций.

Соболезнования к россиянам пострадавшим от боевых действий большинство украинцев не испытывают. На вопрос о сострадании к гражданским жителям Белгородщины, страдающим от боевых действий украинцы в большинстве своем указали, что не жалко 38,6% или желают им побыть в коже харьковчан и сумчан 32%. Выражают сильное соболезнование – 6,1%, не сильное соболезнование – 18,1%. Затруднились ответить – 5.1%

О начале боевых действий на территории России известно 96,9% опрошенных, а впервые об этих событиях услышали только 3,1% граждан. А в значимости этих событий по отношению к Украине в той или иной степени уверены 69,1% (так и очень – 25,9%; так отчасти – 43,2%). Данные события к практически незначимым отнесли 15,4%, к совсем незначительным 7,6%. Не определилось по этому вопросу 7,9%.

Большинство украинцев уверены, что подразделениям РДК, Легиону Свободы России и "Сибирскому батальону" помогают украинские силы обороны, в процентном отношении опрошенных с такой точкой зрения - 57,7%. Противоположного мнения придерживаются 23,9%, считая, что эти формирования действуют самостоятельно. Не определились с ответом по этому вопросу 20% опрошенных (18,4%).

При этом ведущую роль в помощи РДК, Легиона Свободы России и "Сибирскому батальону", по мнению большинства украинцев, предоставляет ГУР (50,7% опрошенных), почти 15% считает, что все перечисленные силы приобщаются к поддержке. 22,5% не смогли определиться по этому вопросу, 6,7% опрошенных – ведущую роль в помощи вышеупомянутым подразделениям возложили на СБУ, а чуть менее 6% такую ​​роль предоставили ВСУ.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: комбинированный: телефонный опрос (CATI) самозаполнение анкет онлайн в панели «SunFlowerSociology» Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 23-24 марта 2024 года