Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодняшняя бомбардировка российской орды страны-террориста военного преступника Путина Днепрогэса и убийства жителей Запорожья слишком напоминает о временах 2 мировой войны.

18 августа 1941 года Запорожье встряхнул мощный взрыв, который взорвал дамбу Днепрогэса и затопил подавляющее большинство острова Хортица и близлежащих районов. Как утверждают историки, в результате этого преступления погибли около 100 тысяч человек, среди которых почти 80 тысяч - мирные жители Запорожья и близлежащих сел. Несмотря на тотальную советскую пропаганду и ложь, правда очевидна – Днепрогэс взорвали по указанию учителя Путина кровавого Сталина. Как вспоминал начальник инженерного управления Южного фронта полковник Арон Шифрин, они получили шифрограмму за подписями Сталина и начальника Генштаба Шапошникова:

«В случае крайней необходимости разрешается совершить подрыв Днепрогэса». Для этого из Москвы транспортными самолетами было доставлено 20 тонн тола. Сталинские взрывники без предупреждения местных властей, военных и местных жителей заложили взрывчатку в дамбу. О масштабах трагедии можно прочесть в книге «Запорожский счет в Великой войне 1939-1945 годов».

Нацисты под руководством Гитлера возобновили работу ГЭС в конце 1942 года, поставив турбины Siemens, а уже в 1943 году во время отступления снова взорвали часть плотины. Днепрогэс возобновил свою работу в 1950 году.

Путин решил повторить преступления бывших союзников, а впоследствии врагов Гитлера и Сталина уже в 2024 году.

Попутно хочу еще раз обратиться к историкам и журналистам:

мы обязаны написать и рассказать ПРАВДИВУЮ ИСТОРИЮ Второй мировой войны и показать все ПРЕСТУПЛЕНИЯ, которые Гитлер и Сталин совершили, и одновременно показывать миру героизм и трагедию УКРАИНСКОГО НАРОДА в этот период. Без понимания истории всех преступлений Московии-России-СССР против Украины и украинского народа мир не поймет реальной цивилизационной угрозы для всех от русской орды варваров, убийц и мародеров.