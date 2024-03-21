Об этом она рассказала на канале "Личность с Сергеем Дойко".

“Есть много стран мира, которые сотрудничают сейчас с Украинским союзом промышленников и предпринимателей и которые будут подписывать соглашение о восстановлении Украины. Нам нужно сейчас восстанавливать экономику и промышленность, потому что на этом все держится”, - сообщила Марина Кинах.

По словам журналиста, если вообще нет экономического потенциала, если абсолютно не налажена промышленность, то и разговаривать с западными партнерами фактически не о чем. Как отметила Марина Кинах, мы способны производить все самостоятельно, но необходимо наконец-то серьезно за это взяться.

«Этому необходимо уделять больше внимания. И промышленники, и предприниматели это все понимают, потому они объединяются. Сейчас, например, мы готовим большой съезд и промышленников, и предпринимателей, и всех присоединившихся к нам общественных организаций, чтобы донести, что без экономики развитой нет страны”, - заявила Марина Кинах.

Как писала ранее Politeka, у них появился новый план: эксперт рассказал, что задумали оккупанты, готовились несколько месяцев.

Также Politeka сообщала о лендлизе и кредитах: эксперт рассказал, какую помощь Украине теперь предлагают республиканцы.