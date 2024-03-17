Сегодня, 17 марта, прошел Форум поддержки российских добровольцев, в котором приняли участие оппозиционные российские политики и общественные деятели, волонтеры и меценаты, а также сами представители российских добровольческих формирований.

К форуму присоединился Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки МО Украины:

“Ваша борьба переходит в новую фазу и на вас теперь больше ответственности: ваша обязанность перед родной страной не только бороться против фашистского режима, но и объединить все здоровые оппозиционные силы в один мощный кулак и спасти страну от падения в пропасть. Я верю в вас, я верю в новую Россию, которую вам придется создать заново”.



Напомним, утром 12 марта легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" зашли в Курске и Белгородской области РФ в рамках совместной операции.