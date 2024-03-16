В России продолжаются так называемые выборы президента. Учитывая отсутствие каких-либо реальных признаков демократии, победа Владимира Путина не вызывает вопросов у экспертов. Другое дело, что для Кремля и лично русского диктатора очень важна формальная составляющая. А именно – хорошая картинка для пропаганды, в России очень напоминающая немецкий идеологический инструмент времен Гитлера.

Демонстрацией успеха неонацистской идеологии Кремля должны стать псевдовыборы на оккупированных землях Украины, называемые в Москве «новыми территориями». Речь идет о Крыме и части Донбасса, захваченных путинскими войсками и его прокси в 2014 году, а также частями Херсонской и Запорожской областей, которые были оккупированы в результате полномасштабного наступления российских вооруженных сил.

Впрочем, кафирам трудно противодействовать местному населению, которое в абсолютном большинстве поддерживает Украину. Подполье, или как его еще называют – Движение сопротивления – на захваченных территориях действует очень эффективно. Поэтому в Кремле решили схитрить, и так называемые выборы президента РФ решили растянуть почти на целый месяц. Если по всей России выборы состоятся 15-17 марта, то на оккупированных территориях псевдоизбирательный процесс стартовал еще 25 февраля.

«Дело в том, что им не удается даже формально собрать людей для пропагандистской картинки, чтобы показать высокую «явку», - отмечает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, который до нападения россиян был мэром Мелитополя, одного из ныне оккупированных городов области. По его словам, демонстрацией нежелания жителей Украины под российской оккупацией стала активность подпольщиков.

«На оккупированных территориях можно наблюдать как насильственные, так и ненасильственные формы сопротивления россиянам. Ежедневно появляется информация о различных действиях со стороны сил сопротивления. Где-то распространяются открытки или рисуются граффити. А где-то фиксируют действия коллаборантов или пускают поезд под откос», – говорит он.

Нам удалось пообщаться с представителем украинского подполья, позывным «Кельтом». С ним было очень непросто связаться, поскольку он сейчас находится на оккупированных Россией территориях. Поэтому накладывался элемент, касающийся безопасности. Сам «Кельт» является легендой среди украинского подполья, ведь прошел пытки, но не сломался и реализовал несколько успешных операций. Впрочем, из-за координатора нам удалось выйти с ним на связь.

«Кельт» рассказал о том, как украинцы продолжают бороться против россиян, совершающих военные преступления против гражданского населения. По его словам, на низовом уровне функционируют десятки групп сил сопротивления, действующие автономно друг от друга. Более того, часто они действуют абсолютно по своему усмотрению, распространяя разные открытки, передавая сигналы с помощью разных знаков на стенах. Одним из таких символов стал «Глаз Движения сопротивления», демонстрирующий способность подполья видеть все действия оккупантов и коллаборантов, которые в конце концов будут отвечать за свои действия.

«С самого начала нападения рашисты устраивают массовые похищения и пытки украинцев за подозрение в участии в движении сопротивления. Калечат, пускают электрический ток через гениталии, насилуют. Несмотря на яростное давление – решисты запустили крайне жесткий «антитеррористический режим» на оккупированных территориях – движение сопротивления активно действует. Недавние события в Новой Каховке, где был уничтожен так называемый «избирательный» штаб – яркий пример того, что мы действуем. Часто люди действуют и самостоятельно – например, придумают и распространяют листовки, написанные от руки. Сопротивление не могут остановить», - отметил представитель подполья.

Аналогичная ситуация происходит в Крыму, отмечает председатель правления Крымской правозащитной группы, координатор рабочей группы по правам человека и международного гуманитарного права Экспертной сети Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Она отмечает, что оккупированный полуостров имеет мощное и активное подполье.

«И, несмотря на то, что Крым 10 лет под российской оккупацией, в течение которых полностью все выжималось, уничтожалась культура, идентичность, была постоянная российская пропаганда, эти движения все равно мощнее. Эти движения действительно стали не только известными, я думаю, что они стали активнее, собственно потому, что появилась абсолютно реальная перспектива освобождения Крыма. Потому что разговоры о том, что Крым может быть дипломатично, политически когда-то уволен – это было очень отвлеченно, особенно для людей, которые в оккупации реально видят, что там происходит. Когда начинается "хлопок", то это совсем другое дело. Ты понимаешь, что это возможность, вот она, ты ее видишь, физически ты можешь увидеть наших военных, которые очень близко. И это закономерно – что люди, имея конкретную цель, и понимая, что они могут быть конкретно воплощены, становятся более активными», - отмечает она.

Как рассказал нам офицер ССО с позывным «Флэш», координатор подпольной группы на оккупированных территориях – не имея возможности контролировать силы сопротивления, оккупанты перекрыли административную границу между оккупированным Крымом и захваченной Херсонщиной. «Они сделали там усиленный контроль над перемещением лиц. Также работает в режиме государственной границы граница между РФ и захваченными украинскими областями. Фактически в Кремле этим признают, что эти земли – не их, а полигон, площадка для войны», - отметил он.

Флэш отмечает, что в последние месяцы усилился режим террора против местного населения. «Сообщения об убийствах, пытках, похищении людей (как это было в Чечне в 90-е годы и 2000-е) с захваченных территорий уходят ежедневно. Кроме того, оккупанты активно пытаются заместить местное население выходцами из РФ, кавказских стран РФ и Азии, потому что абсолютно не доверяют местным - даже тем, кто согласился с ними сотрудничать, и пытаются депортировать украинцев за Урал. Это очень напоминает сталинские времена, когда депортации касались целых народов, а крымские татары были насильно вывезены в Среднюю Азию», - отмечает офицер ССО.

«В любом случае ни на одной оккупированной Россией территории речь не идет о реальном избирательном процессе. Более того, по нашим данным, соответствующие результаты уже спущены из Москвы – и чрезвычайно высока явка (хотя как ее можно посчитать в той же Херсонской или Запорожской областях, где значительное количество людей банально убежало, и посчитать реальное количество жителей невозможно), и конечно, огромная – под 80% – «поддержка» Путина. Понятно, что это полная фикция», – отмечает Иван Федоров.

«Это же касается и России, где поддержка Путина тоже носит искусственный характер. В любом случае, ключевой задачей Запада – и стран Евросоюза, и США и других государств – является непризнание этих псевдовыборов, происходящих под дулами автоматов, и непризнание Путина президентом. В противном случае состоится его легализация. Любая другая реакция будет расценена как очередная слабость Запада. С очень негативными последствиями», - резюмировал Иван Федоров.