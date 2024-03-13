«Пока ты чувствуешь боль – ты жив. Пока ты чувствуешь боль других, ты человек».

Поэтому благотворительная деятельность в Международной американской школе и университете является важным средством воспитания у учащихся чувства ответственности и формирования соответствующих ценностей. Это помогает им осознать важность благотворительности и взаимодействия с сообществом.

Среди основных аспектов благотворительной деятельности для наших учеников есть социальная ответственность. Учащиеся учатся быть отзывчивыми гражданами, помогая тем, кто нуждается в наибольшей и своевременной поддержке. Сегодня важнейшая поддержка нашим ангелам-хранителям, и это не только донаты, но и помощь в госпиталях, наши рисунки и встречи, совместная работа с волонтерами. Семьи нашей школы приобщаются для помощи при любых вызовах: продукты и вещи для жителей освобожденных территорий, книги для детей, помощь пожилым людям.



Ученики понимают, что благотворительность – это не только материальная помощь, но и проявление моральной поддержки и сострадания. В поле зрения детей – помощь четвероногим друзьям, особенно тем, кто остался без человеческой опеки. Неоднократные сборы корма и необходимые вещи для животных стали нашей традицией. Учащиеся и их семьи традиционно принимают участие в благотворительных акциях, ярмарках, выставках, волонтерских мероприятиях.

Наша школа имеет аккредитацию Международного бакалавриата (ИС), и каждый ученик ИС программы имеет собственный благотворительный проект. Мы гордимся тем, что ученики выступают инициаторами акций, понимая важность и принимая ответственность.



Кирилл Атаманюк, ученик 10 ИС класса, организовал масштабную экологическую акцию Save Planet. Ему удалось донести значимость дела о сохранении деревьев. Он предложил каждому подразделению школы собрать макулатуру для переработки сырья. Эта акция заинтересовала школьников, работников школы и их семей. На вырученные деньги учащиеся решили приобрести настольные игры и инвентарь для настольного тенниса, чтобы перерывы проходили с пользой. Особенно приятной стала поддержка данной акции жителями нашего Дарницкого района, которые охотно несли в школу макулатуру, ведь дружба с нашими соседями является хорошим примером сотрудничества.

Этот проект учит детей заботиться об окружающей среде, быть ответственными гражданами общества и уметь правильно пользоваться собственными средствами, делая вклад в будущее. Благотворительная деятельность в нашем заведении способствует формированию гуманистических ценностей, развитию социальной ответственности и практическим навыкам учащихся.

Впереди нас ждет участие в не менее важных благотворительных проектах, это и сотрудничество с благотворительными организациями «Красный Крест», «Клуб Господа», организацией «Жизнелюб», благотворительные ярмарки и инвенты.

Гордимся, что делаем вклад в развитие неравнодушных личностей, которые смогут реализовать себя во взрослой жизни.

Приглашаем Вас к сотрудничеству с Международной американской школой и университет.