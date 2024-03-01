Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как известно, с 1 марта 2024 года стартует ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ, пафосно представленная Правительством и Верховной Радой при принятии бюджета-2024.

Итак, пенсии будут повышены на 8%.

Минимальная пенсия вырастет с 2520 гривен до 2725, то есть на 205 гривен.

Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5717 гривен.

При этом средняя пенсия судей, которая определена как ежемесячное пожизненное денежное содержание, вырастет на 5 тысяч гривен и достигнет почти 100 тысяч гривен.

То есть во время войны разница в пенсиях миллионов украинцев и почти 4 тысячи судей будет отличаться почти в 20 РАЗ!

Так и живем в СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ согласно 1 статье Конституции, где одни воюют, другие выживают, а судьи - жируют?!

А у власти не хватает ума и мужества на ВРЕМЯ ВОЙНЫ определить ЕДИНУЮ максимальную зарплату и пенсию ДЛЯ ВСЕХ граждан Украины.

О моих конструктивных предложениях по определению справедливого ВОЕННОГО БЮДЖЕТА-2024 для ВСЕХ граждан от министров, депутатов и городских председателей к пенсионерам смотрите в программе Сергея Гайдая «ПРЕДЛАГАЮ Вам стать Президентом» на ютуб-канале Pro ua.