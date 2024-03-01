Как известно, с 1 марта 2024 года стартует ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ, пафосно представленная Правительством и Верховной Радой при принятии бюджета-2024.
Итак, пенсии будут повышены на 8%.
Минимальная пенсия вырастет с 2520 гривен до 2725, то есть на 205 гривен.
Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5717 гривен.
При этом средняя пенсия судей, которая определена как ежемесячное пожизненное денежное содержание, вырастет на 5 тысяч гривен и достигнет почти 100 тысяч гривен.
То есть во время войны разница в пенсиях миллионов украинцев и почти 4 тысячи судей будет отличаться почти в 20 РАЗ!
Так и живем в СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ согласно 1 статье Конституции, где одни воюют, другие выживают, а судьи - жируют?!
А у власти не хватает ума и мужества на ВРЕМЯ ВОЙНЫ определить ЕДИНУЮ максимальную зарплату и пенсию ДЛЯ ВСЕХ граждан Украины.
О моих конструктивных предложениях по определению справедливого ВОЕННОГО БЮДЖЕТА-2024 для ВСЕХ граждан от министров, депутатов и городских председателей к пенсионерам смотрите в программе Сергея Гайдая «ПРЕДЛАГАЮ Вам стать Президентом» на ютуб-канале Pro ua.