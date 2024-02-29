Telegram с начала полномасштабного вторжения России в Украину оказал значительное влияние на украинскую аудиторию. Почти миллион пользователей загрузили приложение в течение месяца после 24 февраля 2022 года. Сегодня Telegram используют 88% украинцев. Сегодня для нас это новости, предупреждение о подлете ракет в регион пребывания, волонтерское собрание, доступ к нецензурированной информации с поля боя в каждом телефоне.

Оправдано ли в условиях полномасштабной войны доверие к хоть и удобному, но связанному со страной-агрессором инструменту?

Война шифров. Зачем России глобальный мессенджер?

Во время Второй мировой войны информация передавалась по радиосвязи, и ее можно было перехватить. Поэтому, чтобы сохранить в секрете данные — планы и приказы, они передавались в зашифрованном виде. Для этого воюющие государства использовали сложные машины, превращавшие обычный текст в секретный код. К примеру, гитлеровская Германия и Япония использовали шифр, который генерировала машина Enigma. Считалось, что раскрыть этот шифр невозможно, поэтому гитлеровцы не боялись передавать на него самую секретную информацию.

Союзники действительно долго не могли «взломать» немецкий код шифрования. Но когда в конце концов британцам это удалось, они очень тщательно оберегали эту тайну. Чтобы враг не понял, что они получили полный доступ к системе распространения секретной информации.

Для этого правительству Британии пришлось даже жертвовать своими военными: зная из расшифрованных перехватов об отдельных планах нападений на британские конвои, командование ничего не предпринимало во избежание опасности. Сознательно допуская отдельные поражения, британцы владели всей картиной боя. И использовали свою осведомленность о планах гитлеровцев в решающий момент. Благодаря этому закончить войну победой над нацизмом удалось чуть ли не на несколько лет раньше.

Но что же общего в истории с гитлеровской Enigma и российского Telegram?

Закрытый протокол шифрования MTProto, сомнительная юрисдикция Telegram, «темная» история его финансирования, а также действующие связи топ-менеджеров соцсети с Россией даже после их будто вынужденного отъезда с родины — все это порождает сомнения в правдивости официальных заявлений из стороны администрации Telegram о «супернадежности» их мессенджера.

Напротив, будучи тесно связанным с чекистско-кремлевским режимом, начавшим полномасштабную войну в Европе, Telegram тоже может быть своеобразной операцией Enigma XXI века, которую прямо сейчас реализуют российские спецслужбы.

Все это вызывает беспокойство, не использует ли Кремль мессенджер с 800 миллионами пользователей как инструмент в развязной им войне против Украины? А впоследствии и в глобальной гибридной войне против Запада, реализуя большевистскую идеологию «мы мировой пожар раздуем».

Полюс тяжести Дурова

Публично Павел Дуров отмежевывается от любых связей с российскими властями. Но презентует себя как жертву путинско-чекистского режима — в том числе за его политическую позицию: когда в 2014 году Дуров объявил, что он отказался предоставлять личные данные украинских пользователей Vkontakte по требованию российских силовиков. И поэтому Кремль полностью перебрал себе сеть Дурова.

Тогда Vkontakte отошла под крыло United Capital Partners, которым управлял совет директоров государственной корпорации «Роснефть» (а значит — Кремль). Наконец, с 2014 по 2021 годы контрольный пакет акций принадлежал Алишеру Усманову и его Mail.ru Group — миллиардеру и одному из самых богатых людей России и «любимому олигарху Путина», как его называли западные медиа.

А в декабре 2021 «Радио Свобода» сообщила, что контрольный пакет акций VK (контролирующая, в том числе крупнейшую российскую соцсеть Vkontakte) выкупила группа «Согаз», владельцы которой – друг Путина Юрий Ковальчук, племянник диктатора Михаил Шеломов и «Газпром». Также крупный пакет акции принадлежит российской государственной компании «Ростех», возглавляемой сослуживцем Путина времен КГБ Сергеем Чемезовым. В марте 2022 года из совета директоров компании ушли все иностранцы. Таким образом, полная подконтрольность Кремлю-Путину соцсети Vkontakte не вызывает никаких сомнений.

В 2022 году представитель Дурова в комментарии американскому Forbes отметил, что Павел много лет назад уехал из России и не собирался возвращаться. Сегодня у Дурова есть еще и гражданство Франции, ОАЭ, Сенет-Китс и Невис.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Павел Дуров опубликовал сообщение на своей странице, в котором уверял, что конфиденциальность пользователей является приоритетом для Telegram, несмотря на его прежнюю карьеру и жизнь в России. Хотя агрессию России он тогда так и не осудил, назвав войну "трагическим конфликтом".

«9 лет назад я защищал частные данные украинцев от российского правительства — и потерял свою компанию и дом. Я сделал бы это снова, не колеблясь».

Однако, как отметил Мокси Марлинспайк (американский эксперт по кибербезопасности, криптограф, один из основателей мессенджера Signal и автор протокола шифрования протокола сигнала, используемого в Signal, WhatsApp, Google Messages, Facebook Messenger и Skype) — хотя команда Telegram больше не базируется в России — они до сих пор могут иметь членов своих семей. А значит, быть уязвимыми для российского правительства.

Более того, члены команды Telegram не отказываются от компании российских политиков — как во время публичных событий, так и в частных встречах. Таким образом, Россия до сих пор остается «полюсом тяготения» команды Дурова.

Деньги из теплых краев: финансирование от арабского фонда через РФ

Определить источники финансирования Telegram – это задача со звездочкой, ведь компания привлекает своих инвесторов приватно. Впрочем, имена некоторых лиц и организаций, которые указывались как инвесторы в мессенджере, появлялись в медиа неоднократно.

Среди инвесторов TON (криптовалюта Telegram) были россияне Давид Якобашвили и олигарх Роман Абрамович. Первый находится под украинскими санкциями, а второй включен в санкционные списки Европейского Союза, Соединенных Штатов, Швейцарии, Канады, Украины и других стран. Оба имеют тесные связи с Кремлем.

Источник: Dealroom

Среди инвесторов Telegram подсанкционные Давид Якобашвили, Роман Абрамович и арабские фонды с долгой историей сотрудничества с россиянами Mubadala Capital и Abu Dhabi Catalyst Partners

Среди инвесторов, увидевших потенциал в Telegram, есть многие представители ОАЭ. В частности, часто вспоминают два инвестиционных фонда, которые купили облигации мессенджера на сумму 150 миллионов долларов США: Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners (фонд, созданный Mubadala и американской инвестиционной компанией Falcon Edge Capital).

В частности, эмиратская компания Mubadala тесно сотрудничала с Россией, создав в 2013 году фонд в размере 2 миллиарда долларов США вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для инвестирования в долгосрочные проекты в разных секторах российской экономики.

Mubadala также инвестировала в аэропорт Пулково в России, проекты SIBUR (химическая холдинговая компания), En+ и Gazprom Neft. Общий портфель фонда в России оценивается в 3 миллиарда долларов США, сообщает Reuters. В марте 2021 года в СМИ появилась информация, что фонд Mubadala совместно с РФПИ инвестировали в Telegram. Впрочем, руководство Telegram опровергло информацию об инвестициях от РФПИ.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Mubadala объявила, что приостанавливает свои инвестиции в Россию. Впрочем, Халдун Мубарак, топ-менеджер Mubadala еще в марте 2023 года заявлял, что российское вторжение не остановит стремление фонда быть глобальным инвестором. Сегодня Telegram до сих пор присутствует в портфолио Mubadala, как и остальные упомянутые российские компании.

Интересная деталь: уже в начале 2024 года российские власти «списали» задолженность по штрафам, наложенным ранее на Telegram и западные технологические компании. Соответствующая запись пропала из базы Федеральной службы судебных приставов. Telegram не выплачивал никаких задолженностей, уверяя Reuters, что не знают, почему долги списаны, ведь компания не имеет в России ни активов, ни офисов, ни работников. Однако на самом деле это не так: Telegram и Россию по-прежнему связывают деньги, технологические ресурсы и люди. А Россия до сих пор находит обходные пути инвестировать в Telegram.

Трафик в российских руках

Telegram использует для сетей передачи трафика только компании русского происхождения. Сетевой трафик (может также называться трафиком данных или просто трафиком) — это объем данных, которые перемещаются по сети за определенный промежуток времени. Любая программа, которой мы пользуемся в интернете (как и Telegram), должна передавать пакеты данных сетью, чтобы функционировать соответственно. Администраторы сети могут контролировать трафик – приоретизировать или мониторить трафик (измерять его объем и типы данных).

Так вот, Telegram для такой задачи использует две компании — RETN и LLC GLOBALNET. Обе – русского происхождения.

Разведка в чатах: вмешательство в Telegram-каналов в зоне боевых действий

Группа мониторинга информационного пространства одного из подразделений ВСУ заметила в январе 2024 факты внешнего вмешательства в работу местных Telegram-каналов оккупированных Бердянска, Мелитополя и Мариуполя. Именно оттуда группа мониторинга информационного пространства получала информацию о попадании, разрушении, потерях личного состава, оборудовании и военной технике россиян. Но в один момент без ведома администраторов этих каналов удалялись целые посты, фото и видео, комментарии в каналах и чатах ОСМД, за которыми велось наблюдение.

Во время спецоперации «Брянская резня», когда в течение 5 минут Воздушные Силы ВСУ уничтожили 5 воздушных экипажей россиян в мае 2023 года, все местные Telegram-каналы закрыли обсуждение. До сих пор неизвестно, произошло ли это в результате вмешательства извне, или это лишь инициатива администраторов каналов.

Аналогично, во время похода Пригожина на Москву из 15 вагнеровских каналов, за которыми велось наблюдение, функционировать продолжали только три. В то же время происходили сбои в работе Telegram по всей РФ.

Использование Telegram в зоне боевых действий – это предоставлять россиянам доступ к своей геолокации, мультимедиа и истории переписки, даже удаленной. Подтверждение тому дают сами россияне. Так, к концу 2023 года ведущий российский телеканал выпустил новостной сюжет, в котором хвастался тем, что российские силовики имеют доступ к удаленной корреспонденции в Telegram задержанных украинцев.

Да и сам факт того, что Telegram и Vkontakte — одна из двух социальных сетей, которыми российское руководство официально разрешило пользоваться своим военным, очень выразительно.

Моветон или вопрос безопасности?

Украинское сообщество киберспециалистов DC8044 заявило недавно, что «переезжает» из Telegram на другую площадку для общения из-за сомнительной юрисдикции этого мессенджера и связи с Кремлем.

Развивать собственные каналы в WhatsApp и других ресурсах начали президент Украины, Военно-Воздушные силы, ГСЧС, ГУР, Центр стратегических коммуникаций при МКИП и другие государственные организации.

Тренд задан. Пользоваться российским информационным продуктом сейчас – это как играть по капельным картам, когда оппонент полностью знает твои дальнейшие ходы. И в условиях войны это становится не просто моветоном, а проблемным вопросом национальной безопасности.

Если Илон Маск, имея доступ к управлению Starlink, смог сорвать атаку украинских дронов на корабле ЧФ РФ, то на какие шаги способна россиянина Павла Дурова, которая продолжает быть зависимым от Кремля, в этой войне России против Украины?