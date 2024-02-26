Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как известно, наша команда предложила Упразднить бюджетное финансирование парламенских ПАРТИЙ во время ВОЙНЫ и зарегистрировала соответствующую ПЕТИЦИЮ к Президенту .

И здесь началось. Партийные боты бросились защищать до последней гривны свои, точнее наши бюджетные миллиарды. Из-за вчерашней атаки на нашу электронную петицию она была заблокирована в течение …16 ЧАС?! Я уже молча о том, что чиновники сайта Президента сначала ОТКАЗАЛИ в ее регистрации без каких-либо объяснений и только через 10 дней и со второй попытки нашу Петицию таки зарегистрировали.

Поэтому хочу еще раз обратить Ваше внимание на политическое ЛИЦЕМИРСТВО и ЦИНИЗМ депутатов от парламентских партий: с 2016 года они на свой ПАРТИЙНЫЙ ПИАР уже потратили более 4 миллиардов наших гривен!

Самое отвратительное, что они не смогли отказаться от бюджетных миллиардов и во время войны. Напомню, что Правительство в проекте бюджета на 2024 год предлагало сократить партийные деньги до 340 миллионов, однако депутаты от Слуги народа, Родины, ЕС и Голоса заблокировали это решение и заложили для себя родных в невероятно сложный военный год 840 МИЛЛИОНОВ!

Так что СЛУГИ НАРОДА от всех партий Верховной Рады за деньги налогоплательщиков размещают свою РЕКЛАМУ с призывом поддержать ВСУ через свои ФОНДЫ, а затем передают помощь армии собранную всем обществом и снова РЕКЛАМИРУЮТ свое «благотворительность» на БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ?!

Пора остановить это наглое партийное Мародерство!

Поддержим Петицию « 1,5 миллиарда гривен на ВСУ, а не на ПАРТИЙНЫЙ ПИАР » и отменим бюджетное финансирование ПАРТИЙ во время ВОЙНЫ!