1. Финансовый сервис NovaPay в скором времени начнет продажу облигаций через свое мобильное приложение.

Инициатива NovaPay по продаже облигаций через свое приложение является значительным шагом в развитии финансовых сервисов в Украине. Благодаря этому они не только обходят ограничения по привлечению депозитов, но и открывают для своих пользователей доступ к сложным финансовым инструментам в удобном и простом формате.

Это, без сомнения, создает прецедент для других компаний в финтехсекторе и указывает на потенциал для крупных ритейлеров в Украине рассмотреть возможности интеграции подобных финансовых инноваций. Это подчеркивает важность технических операторов и финансовых учреждений в адаптации к новейшим тенденциям рынка.





2. Расходы украинцев на заказ с маркетплейсов в 2023 году выросли на 23%, что выше мирового показателя в 7%.

Это только начало, ведь мировая тенденция свидетельствует о стремительном росте онлайн-покупок.

Средний чек в Украине составил 20$, наибольшим спросом пользовались электроника, товары для дома и сада, а также товары из категории мода. Это свидетельствует о том, что украинцы все больше переходят к онлайн-шоппингу, поэтому можно ожидать роста среднего чека и общего объема онлайн-покупок в Украине.

В прошлом году глобальная доля заказов, совершенных с мобильных устройств, по всему количеству покупок через маркетплейсы увеличилась с 22% до 34%. В Украине этот показатель вырос еще значительнее в прошлом году – с 25% до 38%.

Пользователи продолжают активно пользоваться опциями кэшбека при покупках на маркетплейсах, при этом на кэшбек-сервисы приходится до трети всех покупок.

3. Украинский стартап Neofin, разработчик SaaS-платформы для автоматизации ссуд, стал официальным партнером Mastercard

Целью этого партнерства является ускорение выхода на рынок продуктов, связанных с рассрочкой в ​​ЕС и Северной Америке.

Клиенты Mastercard (банки и финтех компании) получат доступ к конструктору, который можно настроить в соответствии с финансовым продуктом и потоками клиентов.

В контексте последних трендов международные платежные системы играют ключевую роль в развитии финтех-индустрии, предоставляя финтех-компаниям доступ к широкому спектру ресурсов и поддержке. Это делается в целях ускорения внедрения инноваций на рынке. В частности, в рамках программы Mastercard Engage, только в течение 2023 более 170 партнеров успешно внедрили новые решения, что позволило охватить более 300 миллионов клиентов.

Директор по коммерческим вопросам и инновациям Андрей Ревякин.