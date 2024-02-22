Автор: Александр Лучанинов





В украинских кинотеатрах закончился прокат биографической драмы "Голда" - о первой женщине в должности премьер-министра Израиля Голду Меир, которая была во главе страны во время кровавой войны Судного дня.

История этой войны во многом напоминает начало полномасштабного вторжения РФ в Украину. Не в последнюю очередь именно это вызвало значительный зрительский интерес к картине. Ее украинская премьера сопровождалась значительным резонансом: 24 января в Украинском доме состоялась пышная презентация с участием столичного бомонда, в частности – мэра Киева Виталия Кличко, посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, других политиков и деятелей культуры.

Художественный фильм Голда – плод копродукции Великобритании и США с оскароносным (за короткометражку Скин) израильтянином Гаем Наттивом в режиссерском кресле. Однако рассказывает биографическая драма о событиях, близких украинцам. Ведь в центре сюжета – фигура одной из самых известных женщин-политиков XX века, которая была уроженкой Киева.

На доме, где будущий премьер Израиля провела детские годы жизни – на столичной Бессарабке – ныне размещена мемориальная доска. В 2022 году улица Голды Меир появилась на Нивках в Киеве, а в начале февраля 2024-го имя соучредителя государства Израиль получил сквер на Подоле. Все эти переименования свидетельствуют о том, что значимость этой фигуры для Украины за последние годы значительно актуализировалась. Главным образом – через исторические параллели.

Авторы фильма Голда реконструируют события важнейших 18 дней в жизни израильского премьера, а возможно – и во всей новейшей истории государства Израиль. Столько времени длилась Война Судного дня – самая тяжелая из серии войн за независимость Израиля в XX веке, когда само существование нации висело на волоске.

6 октября 1973 года, на еврейский праздник Йом-Кипур, Египет и Сирия начали полномасштабное наступление, которое внезапно застал израильскую армию. Хотя у Моссада были точные данные о планах врага, военно-политическое руководство страны до последнего не верило в возможность вторжения.

Войско было не отмобилизовано и плохо подготовлено: за первые двое суток боев израильтяне понесли большие потери и были вынуждены оставить ряд важных позиций, что угрожало полным коллапсом обороны.

В конце концов ЦАХАЛ перехватил инициативу и разгромил обе вражеские армии. Не в последнюю очередь благодаря жесткости 75-летней Голды Меир, которая отказалась идти на территориальные уступки и добилась поставки американского оружия. Однако цена победы была высокой: за 18 дней боевых действий погибли до 3 тысяч израильских военных, до 9 тысяч получили ранения (учтите, что тогда в Израиле проживало чуть более 3 миллионов населения).

После войны была создана "государственная комиссия Аграната", которая расследовала возможную халатность в действиях руководства страны, в частности премьер-министра. 2 апреля 1974 года комиссия обнародовала свои выводы, сняв все обвинения с Голды Меир.

Несмотря на это, уже 11 апреля железная леди Ближнего Востока подала в отставку и закончила политическую карьеру, сосредоточившись на написании мемуаров и благотворительности.

В 1978 году эта легендарная женщина скончалась от лимфомы. По ее словам, до конца жизни она испытывала вину за всех погибших в войне Судного дня ("Все эти мальчики, я заберу эту боль с собой в могилу") .

Сходство этих событий с событиями недавней истории Украины очевидно: 24 февраля 2022 года наше государство, к сожалению, также оказалось неготовым к враждебному вторжению. Как и в случае с Израилем 50 лет назад, накануне нападения мы не провели мобилизацию и не усилили оборону, в результате чего понесли территориальные и человеческие потери.

К сожалению, в отличие от Израиля, переломить ход войны и разгромить врага нам еще не удалось. Однако это не отменяет вопроса о политической ответственности руководства страны за ошибки во время подготовки к войне, которая рано или поздно наступит.

Пример Голды Меир в этом контексте для нас очень ценен. Ее поступок – добровольное признание ответственности – это образец политического мужества, которого не хватает многим украинским политикам. Возможно, политическая ответственность руководства государства – это то, что Украина сможет перенять из политической культуры Израиля, с которым мы в последние годы любим себя сравнивать.

Интересно, что, несмотря на отдельные просчеты, иногда даже роковые, Голда Меир осталась в памяти израильтян (по крайней мере, большинства из них) национальной героиней. Неизвестно, было бы так, если бы железная леди держалась за свое кресло.

Первый биографический фильм о Голде Меир – "Женщина по имени Голда" – вышел на экраны еще в 1982 году. В нем главную роль исполнила блестящая Ингрид Бергман, удостоенная за нее премии "Золотой глобус".

В новом фильме образ Голды воплотила британка Гелен Миррен, в активе которой "Оскар" за роль Елизаветы II в ленте 2006 года "Королева". Еще одна звезда первой величины – голливудский актер Лиев Шрайбер, сыгравший государственного секретаря США Генри Киссинджера.

Интересно, что в диалогах между киношными Голдой Меир и Киссинджером раскрыто отношение израильского лидера к россиянам. Ведь известно, что за агрессией против Израиля в 1973 году стоял именно СССР: Москва накачивала арабские страны оружием и подначивала к нападению. Потери советских "ихтамнетов" - "военных специалистов", действовавших на стороне Сирии и Египта - до сих пор засекречены.

В фильме героиня Гелен Миррен прямо говорит, что победа арабской коалиции будет победой русского оружия. О самих россиянах также высказывается недвусмысленно:

– Эти русские принесли в мир сами страдания.

– Конечно, есть Толстой… (отвечает Шрайбер-Киссинджер)

– И Достоевский. Страдания на каждой странице”.

Вспоминает "киношная" Голда Меир и Украину. Правда, в не самом комплиментарном контексте: рассказывая о своем детстве в Киеве, когда отец был вынужден забивать окна досками, прячась от погромов.

Несмотря на это, сам факт того, что в фильме Украина упомянута как отдельное государство, а не как часть России, – возмутил так называемых российских офицеров, которые обратились к генеральному прокурору РФ с требованием запретить ленту.





Биографический фильм Голда получил одну номинацию на Оскар, правда, в технической категории Лучший грим. Действительно, команда гримеров поработала во славу: актрису Гелен Миррен трудно узнать, при этом ее лицо не кажется "искусственным".

Церемония вручения премии Американской киноакадемии-2024 состоится 10 марта. Высокие шансы на победу, по оценкам букмекеров, в этом году имеет и украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Будем надеяться, что этот успех, если станет реальностью, даст толчок развитию национального кино. Наш кинематограф, среди прочего, должен рассказывать и о таких связанных с Украиной исторических фигурах, как фигура Голды Меир, решения которых формировали мировую политику, а моральный выбор вдохновляет следующие поколения государственных деятелей.