В распоряжении Defense Express оказалось видео боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины, в котором наши военные используют самодельные аналоги американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) и бронетранспортеров MaxxPro и M113 под названиями "Характерник", "Секач" и "Лис" соответственно.

Бой проходил против вражеской диверсионно-разведывательной группы. Как утверждает источник, предоставленный видео, событие произошло в середине февраля на Запорожском направлении.

Враг намеревался зайти в тыл в наши войска, но его вовремя обнаружили из разведывательного беспилотника. На перехват группы выдвинулось украинское подразделение, усиленное бронетехникой.

Как отмечает источник, нашим защитникам удалось без потерь вытеснить врага на оккупированные территории. Есть ли потери у российского оккупационного войска во время этого боя — не сообщается.

В прошлом месяце рассказывали, что некоторые подразделения Сил обороны Украины из-за дефицита бронетехники используют на поле боя аналоги разных американских машин — речь идет о кустарном изготовлении техники с темпом по пять машин в месяц. На кадрах демонстрировался бронированный автомобиль "Характерник", аналог аналога легендарного бронеавтомобиля HMMWV или Humvee, а также "Сикач", визуально напоминающий колесный бронетранспортер MaxxPro.

А ранее в этом месяце Главное управление разведки Минобороны Украины в одном из своих сообщений рассказывало, что во время оборонной операции на Авдеевском направлении "разведчики использовали в частности боевые броневики украинского производства "Сикач" и "Характерник", которые "прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях" .



Ранее Defense Express рассказывал, что Минобороны Украины совместно с Минстратегпромом провели встречу с Агентством оборонных материалов Швеции, в контексте закупки для ВСУ БМП CV90 и последующей постепенной локализации производства этих машин.





