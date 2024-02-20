Об этом в своем блоге пишет директор по коммерческим вопросам и инновациям Андрей Ревякин.

1. Ключевые тенденции необанков

На рынке необанков наблюдается несколько ключевых тенденций: развитие экосистем и партнерств с разными компаниями, расширение предложения услуг модели суперапов, растущий фокус на персонализации и использовании искусственного интеллекта для улучшения услуг и безопасности, а также внимание к ESG (Environmental, social, and corporate governance ) инициатив и устойчивого развития. Одновременно необанки сталкиваются с вызовами, такими как соответствие нормативным требованиям, кибербезопасность и монетизация услуг.

Следующие годы мы сможем наблюдать успехи тех, кто строит бизнес на модели суперапов, сам по себе уже классическая модель необанка может быть только в странах, где ниша финтех ринешь неразвита или отсутствует. 2. Финтех на телеком-рынке



Revolut, известный британский необанк, расширяет свои горизонты, выходя на телеком-рынок с новыми телефонными планами в Великобритании. Этот шаг, включающий в себя запуск eSIM для британских клиентов, подчеркивает стратегическое намерение Revolut стать суперапом, интегрируя финансовые и путевые услуги. Эта инициатива является отражением глобальной тенденции объединения финансовых и телекоммуникационных услуг через инновационные технологические решения, которые уже имеют примеры в разных странах. 3. Регулирование метавселенной BIS отчитывается о некоординированности в развитии metaverse, что приводит к конкуренции и требует регуляции во избежание доминирования крупных фирм. Рекомендуется регулирование для гармонизации рынка и защиты финансовой составляющей от монополий, подчеркивая потенциал метавселенных снизить зависимость цен на некоторые услуги от месторасположения, стимулировать международную географическую интеграцию и превратить рынок труда.









Авторы отчета также отмечают, что, несмотря на пиковый интерес к metaverse-технологиям, массовое внедрение проектов на базе виртуальной реальности все еще находится на начальной стадии.

Развитие метамиров будет способствовать появлению финтек-проектов, которые станут мостом между мировыми финансовыми сетями и кибервалютами. Такая интеграция требует от финансовых учреждений и регуляторов оперативного обновления нормативных документов для работы с традиционными и цифровыми деньгами.

4. Чипы с искусственным интеллектом для роботов

Сэм Альтман из OpenAI ищет $5-7 трлн на новый ШИ-проект для производства чипов. Это может открыть двери для реализации сценариев из фильмов об умных машинах в реальном мире, сочетая разработку генеративного ИИ и производство аппаратного обеспечения.

5. НБУ будет тестировать е-гривну в 2024 году

НБУ планирует открытое тестирование е-гривны во второй половине 2024 года, чтобы понять, есть ли в стране спрос на такую ​​форму денег среди населения и есть ли потребность в ее введении.

Андрей Ревякин директор по коммерческим вопросам и инновациям