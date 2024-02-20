Факторинг – это услуга, заключающаяся в финансировании предприятий-поставщиков через продажу своих неуплаченных счетов-фактур фактора (фактор – это факторинговая компания, банк или финансовая компания, имеющая соответствующую лицензию НБУ). Суть факторинга состоит в финансировании не просроченной дебиторской задолженности.

С помощью факторинга предприятие может получить мгновенную финансовую поддержку, отступив, то есть продав свои счета-фактуры, не ожидая оплаты их клиентами-покупателями.

Чтобы понять, что такое факторинг на практике, смоделируем ситуацию из мира сетевых покупателей и их поставщиков:

Есть компания, которая занимается снабжением сладостей региональным торговым сетям Киевской области. 1 февраля компания подписывает договор поставки молочного шоколада на сумму 100 000 гривен сети из 10 продуктовых магазинов.

Согласно условиям договора-поставки покупатель, то есть сеть, должен оплатить отгруженный молочный шоколад не позднее 60 дня с момента поставки. Следовательно, ориентировочно в апреле средства должны поступить на счет поставщика.

В то же время, таких договоров с отсрочкой оплаты у компании-поставщика примерно 80%. В этих условиях компания-поставщик должна каждый раз ждать по 2 месяца, пока поступят оборотные средства для дальнейшей закупки товара.

Именно факторинг в этой ситуации становится возможностью иметь в постоянном обращении необходимые средства компании.

Фактор выкупит у компании-поставщика неоплаченные счета по выполненным обязательствам поставки и сразу уплатит средства за вычетом комиссии за услугу факторинга (согласно приведенному примеру сумма перевода составит, условно, 95 000 гривен), а через 60 дней фактор получит 100 000 гривен с условиями договора снабжения.

В результате покупатель не претерпевает изменений, получая товар и уплачивая за него по условиям договора; поставщик мгновенно получает средства и начинает новый цикл деятельности, увеличивая тем самым объем реализации продукции и количество покупателей – все это благодаря имеющимся оборотным средствам; фактор регулярного финансирования улучшает оборачиваемость поставщика в три раза и получает свой комиссионный доход.

Полнейший triple win.

Виктор Вильчинский, директор по развитию бизнеса ФК Activitis.