В последнее время в украинских СМИ появилось много сообщений от имени Реми Она, которого называют представителем Telegram.

17 февраля в статье "Кто ты, мистер/товарищ Реми Вон/Remi Vaughn?" Исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA задала вопрос о реальности существования человека, который называет себя Реми Вон/Remi Vaughn и делает заявления от имени мессенджера Telegram.

Да, портал заинтересовало, почему нет в открытом доступе ни одного фото или упоминания об участии в публичном событии человека с таким именем. При этом он посылает соответствующие письма в медиа и комментирует события, в том числе и в Украине.

Например, этот человек дал комментарий по безопасности мессенджера Telegram.

Журналисты направили ответный запрос через канал коммуникации, указанный на официальном сайте мессенджера и получили ответ. Публикуем язык оригинала и перевод.

Привет,

Спасибо, что обратились. Я руководитель отдела по работе с прессой и СМИ Telegram и могу подтвердить, что заявление о безопасности Telegram для украинцев было сделано мной (полный текст заявления см. ниже).

Telegram редко принимает участие в каких-либо мероприятиях, уделяя больше внимания нашей работе — и в тех немногих случаях, когда мы принимаем участие, Telegram представляет его основатель Павел Дуров.

Обратите внимание, что этот пресс-бот проверен и связан с официальной пресс-страницей Telegram: https://telegram.org/press#press-contacts.

С уважением,

Реми Вон

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Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки. Его основателя выслали из России еще до выхода Telegram за защиту данных украинцев. Его приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью документирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию. Telegram есть и всегда был безопасным для украинцев и пользователей по всему миру. О защите пользовательских данных любой ценой основатель Telegram рассказал здесь: https://t.me/durov/179

оригинальное сообщение.

Далее – наш перевод.

День добрый,

Спасибо, что обратились к нам. Я являюсь руководителем отдела по связям с прессой и СМИ компании Telegram и могу подтвердить, что заявление о том, что Telegram безопасно для украинцев, было сделано мной (см. полную версию заявления ниже).

Telegram редко участвует в любых мероприятиях, сосредотачиваясь на нашей работе – и в тех немногих случаях, когда мы участвуем, Telegram представляет его основатель Павел Дуров.

Обратите внимание, что этот пресс-бот верифицирован и имеет ссылку на официальную пресс-страницу Telegram: https://telegram.org/press#press-contacts.

С уважением,

Реми Вон

====

Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки. Его основатель был выслан из России еще до выхода Telegram в защиту данных украинцев. Его приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью документирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию. Telegram есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире. Основатель Telegram рассказал о защите данных пользователей любой ценой здесь: https://t.me/durov/179

Журналистский запрос в пресс-службу был следующим:

В последнее время в украинских СМИ появилось много сообщений от имени Реми Она, которого называют представителем Telegram. Однако мы не нашли никакого упоминания о физическом присутствии человека с таким именем ни на одном публичном мероприятии от имени Telegram, поэтому предполагаем, что это может быть подставное лицо или даже мошенник.

Просим подтвердить или опровергнуть это предположение. А также, если этот человек реален, предоставьте его комментарий и фото для публикации в статье об этой странной ситуации. Мы гарантируем публикацию ответа без каких-либо поправок.

Мы выполнили свое обещание. Однако, поскольку фото нам предоставлено не было, мы ставим то, что нам сгенерировала нейросеть Leonardo.AI по нашему запросу. Предполагаем, что господин Реми Вон/Remi Vaughn может выглядеть именно так.

Также считаем, что прямого доказательства существования человека с таковым именованием мы не получили. При этом мы в дальнейшем открыты для общения с командой мессенджера относительно реальных опровержений наших предположений. Контакты редакции уже известны.