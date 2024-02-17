По состоянию на 16 февраля переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 161 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.



Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано почти лрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 16 февраля:

Напомним, 16 марта 2022 г. Комитет Министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из Совета Европы и в соответствии с MONEYVAL как рабочего органа Совета Европы. С учетом этого РФ не участвует в указанных заседаниях.

13 октября 2022 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, называющую РФ террористическим режимом.

23 ноября 2022 г. Европейский Парламент принял резолюцию, признанную РФ государством спонсором терроризма.

25 апреля 2023 г. утверждена Декларация высокого уровня относительно приоритетов MONEYVAL, которой осуждена продолжающаяся агрессия РФ против Украины и подтверждена полная поддержка Украины и ее народа.