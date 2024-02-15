Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня ровно 35 лет со дня вывода так называемого ограниченного контингента советских войск из Афганистана. За этот период общество так и не узнало страшную правду об этой афганской авантюре кремлевских старцев, которая по ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ привела к потерям 14 427 человек, среди которых было 2 378 украинцев (сейчас называют цифру более 3 000). Независимые эксперты утверждают, что эти цифры занижены, по меньшей мере, в несколько раз!

Как сейчас оценивать это событие в современной независимой Украине?

Напомню, что еще в период советской Украины я написал статью «Мы были «добрыми оккупантами», за что тогдашние номенклатурные вип-афганцы заклеймили меня официальной критикой и непримиримым позором!

С восстановлением нашей Независимости идеологический водораздел между провластными вип-афганцами и простым народом, прошедшим Афганскую войну, увеличивался с каждым годом. Афганская номенклатура ревностно служила Кучме, Януковичу и их партиям и одновременно активно делила квартиры и машины от государства, а простые афганцы участвовали в Оранжевой революции, создали Афганскую сотню во время Революции Достоинства и всячески помогали и помогают армии во время российско.

Так что и сегодня бывшие номенклатурные афганцы и их идеологические сторонники остаются, прости Господи, воинами-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ и по факту являются частью советско-российского мифа о «героической помощи СССР братскому афганскому народу». Достаточно пересмотреть материалы главной организации афганцев, которая до сих пор в своем названии сохраняет «интернациональный дух», а среди руководства ряда областей – печально известных вчерашних фанатов Януковича и Путина и плакальщиков по великому советскому прошлому. Они и сегодня будут молиться в храме московского патриархата, освятившего русскую орду военного преступника Путина в войне против украинского народа. И самое печальное, что у главного памятника афганцам, к которому сегодня принесут цветы памяти киевляне, они прочтут фрагмент из русскоязычного стиха Сергея Говорухина, сына известного украинофоба и путиниста Станислава Говорухина?!





Убежден, что советско-российский миф, а точнее, пропагандистская ложь об «интернациональном долге» должна наконец покинуть территорию Украины, начиная от названий организаций и заканчивая надписями на памятниках. Уже давно пора остановить финансовую поддержку афганской вип-номенклатуры, которая более 35 лет паразитирует на «героизме так называемых воинов-интернационалистов советской армии в Афганистане». В то же время государство должно уважать семьи погибших афганцев и тех, кто получил ранения и прошел через испытания этой войной. Потому что сотни тысяч молодых украинцев не по своей воле стали заложниками и жертвами афганской авантюры московских старцев (через советско-афганскую войну прошли не менее 160 тысяч украинцев, более 3 000 из них погибли, а около 11 000 получили ранения).

И специальные слова благодарности и поддержки моим афганским собратьям, которые сейчас передают свой опыт молодым воинам ВСУ и помогают своим волонтерским трудом приближать победу над российской ордой страны-террориста военного преступника Путина!