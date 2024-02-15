Бойцы легиона "Свобода России" (ЛСР) пообещали Белгороду ответ за каждый ракетный удар оккупантов по Харькову.

"Легион не будет молчать. Мы уже имеем достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить всем путинским псам, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины. Каждый ваш удар по Харькову отныне будет иметь последствия в многократном размере", - написал легион "Свобода России" у себя в телеграм-канале.

В своем обращении бойцы отметили, что хорошо знают дорогу из Харькова через границу в Белгород.

"Ночью разбуди – по отбойникам на дороге и шороху листьев определим свое местонахождение. За время защиты Украины и боев на Харьковщине, этот регион стал для нас вторым домом", – сказали они.

Они добавили, что кремлевский диктатор Владимир Путин превратил Белгород и область в военную зону.

"Мы это исправим и демилитаризуем весь приграничный регион Белгородской области, чтобы мирные жители могли спать спокойно. В Белгороде у нас есть семьи и друзья, и мы как никто заинтересованы, чтобы они были в безопасности. Чем дольше будет продолжаться война, чем больше ударов будет приходиться на спящий мирный Харьков – тем быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию России. Обещаем", – резюмировали бойцы "Легиона Свободы".