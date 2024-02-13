Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец представил членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования основные положения Стратегии развития Зоны отчуждения до 2032 года, недавно одобренной Кабинетом Министров Украины.

“До сих пор у нас не было такого стратегического документа. Он необходим для действенных шагов и обновления законодательства. Мы должны создать новую историю Чернобыльской зоны отчуждения. Десятки тысяч гектаров этой территории могут стать местом инноваций и экологического лидерства» , – подчеркнул Руслан Стрелец.

Ключевые цели Стратегии:

Восстановление Зоны отчуждения после деоккупации. Наибольший вызов – разминирование территории, ведь до сих пор мы не знаем, какая карта загрязнения.

Наибольший вызов – разминирование территории, ведь до сих пор мы не знаем, какая карта загрязнения. Развитие научного потенциала. Чернобыль должен стать новым современным центром исследования мирного атома, новых практик и решений, развития научной и исследовательской инфраструктуры. С иностранными коллегами и партнерами мы обсуждаем перспективы размещения нового оборудования на предприятиях Чернобыля.

Чернобыль должен стать новым современным центром исследования мирного атома, новых практик и решений, развития научной и исследовательской инфраструктуры. С иностранными коллегами и партнерами мы обсуждаем перспективы размещения нового оборудования на предприятиях Чернобыля. Развитие возобновляемой энергетики. Зона отчуждения обладает мощным потенциалом для того, чтобы быть элементом энергетического хаба Европы. Об этом неоднократно отмечал Президент Владимир Зеленский. Энергетическая независимость является частью нашей государственной доктрины.

Зона отчуждения обладает мощным потенциалом для того, чтобы быть элементом энергетического хаба Европы. Об этом неоднократно отмечал Президент Владимир Зеленский. Энергетическая независимость является частью нашей государственной доктрины. Развитие туристической инфраструктуры. Несмотря на закрытый статус, Зона отчуждения вызывает интерес как украинцев, так и иностранных гостей.

Несмотря на закрытый статус, Зона отчуждения вызывает интерес как украинцев, так и иностранных гостей. Развитие Чернобыльского уникального биосферного заповедника. В частности, сохранение природных комплексов Полесья, уникальных животных и растений.

Также Руслан Стрелец имел возможность презентовать Стратегию развития Зоны отчуждения и продемонстрировать последствия ее оккупации членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны во время их визита в Чернобыльскую зону на прошлой неделе.

Уверен, что посещение этих территорий показало коллегам важность реализации Environmental Compact для Украины. Ведь экологическая безопасность также является ключевой для реализации такого пункта украинской Формулы мира как «Ядерная безопасность». Россия должна прекратить целенаправленные обстрелы и военную оккупацию атомных электростанций, а задача международного сообщества принять все возможные меры по предотвращению ядерной катастрофы”, – отметил Руслан Стрелец.