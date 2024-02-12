13 февраля этого года Кассационный хозяйственный суд будет рассматривать дело о незаконной покупке здания первой в Европе фитоклиники академика Даниила Зубицкого, которая из-за рейдерских схем была изъята у прямых наследников врача – его детей.



Об этом пишет Знай.



По словам сына Данилы Зубицкого – Игоря, после подделки документов, рейдерского захвата здания клиники, злоумышленники наспех за бесценок «сбросили» украденное имущество перекупщикам – компании известного чешско-украинского олигарха Томаша Фиалы «Dragon Capital». Сейчас в здании клиники разместилась Киевская школа экономики одиозного экс-министра экономики Тимофея Милованова.

По мнению Игоря Зубицкого, для общественности понятен факт, что перекупщики, скорее всего, действовали в сговоре с рейдерами, а следовательно, несут за это прямую юридическую ответственность. «Вообще вся эта ситуация мне очень напоминает события Голодомора 33-го года, когда откровенные изверги за буханку хлеба скупали у населения золото, семейные драгоценности и другое драгоценное имущество, - заявил сын врача.

«Последняя надежда в этом сражении – на Кассационный хозяйственный суд. Мы знаем множество случаев, когда судьи все же выносили законные решения и становились на сторону справедливости. Мы также знаем и случаи, когда за откровенно неправовые решения судьи не только теряли собственную карьеру, но теряли буквально все. Но я верю, что это не наш случай, и судьи, которые рассматривают это очень резонансное дело, вынесут законное решение и станут на сторону справедливости, – заметил сын всенародно известного врача Игорь Зубицкий.