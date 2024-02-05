Смена главы Запорожской ОВА — это лишь первое кадровое решение относительно руководителей областных военных администраций, — заявил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергей Устинов. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

По мнению эксперта, такое решение президента продиктовано провальными показателями регионов по внедрению программ гражданской защиты населения. В частности, систем централизованного оповещения граждан о начале и окончании воздушной тревоги.

«Де-факто главной задачей руководителей ОВА в условиях войны является обеспечение безопасности гражданского населения. Но о какой безопасности можно говорить, если обычно простые люди в селах даже не подозревают, что им на головы что-то летит? Дело в том, что на волне диджитализации в столице и больших городах мы очень часто забываем, что эта тенденция актуальна далеко не для всех украинцев. Для того, чтобы загрузить приложение „Тревога“ или читать телеграм-каналы, нужно иметь минимум смартфон и интернет», — пишет Устинов.

Он напоминает, что, по данным ГСЧС, только 12% украинцев могут слышать сирену, а многочисленные проверки показали, что ни одно убежище в стране не оборудовано такими системами. Также систем оповещения критически не хватает «Укрзалізниці» и другим крупным предприятиям.

Межфракционное депутатское объединение «За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины» инициировало разработку «Национальной программы внедрения местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Украины с привлечением средств иностранных государств в рамках технической и финансовой помощи Украине в период и после войны». Был проведен ряд встреч с международными партнерами и достигнуты договоренности о финансировании этой программы. Однако на местах она была просаботирована рядом руководителей ОВА.

«У нас есть все: есть деньги, есть технологии, есть люди, готовые работать. Единственное, чего не хватает, это политической воли со стороны чиновников ОВА. Задумайтесь, в стране война, в регионах — катастрофическая нехватка систем оповещения, а мы констатируем на конец года немалые остатки неосвоенных средств в местных бюджетах. Почему местные власти при наличии денег не считают нужным обеспечить людей эффективными системами оповещения — для меня загадка», — пишет Устинов.

По его словам, общественность неоднократно обращалась к руководству государства с требованием вмешаться и отреагировать на системные нарушения руководителей ОВА. Неудивительно, что президент прислушался и начал кадровые перестановки.

«Очень хочется верить, что новые главы ОВА сделают выводы и не будут повторять ошибки своих предшественников. Ведь президент принял решение о кадровых перестановках, отреагировав на десятки писем и обращений, направленных ему членами МФДО и общественных организаций.

Также ждем от секретариата КМУ официальных обращений к международным партнерам, а те уже давно готовы откликнуться, все предварительные договоренности достигнуты! Кроме того, надеемся на изменения в Госбюджет-2024 по выделению субвенций местным бюджетам на внедрение систем оповещения, выделение денежных средств из Резервного фонда, а также финансирование из Европейской программы предусмотренных 50 млрд евро на 2024−2027 год", — выразил надежду вице-президент УСПП.