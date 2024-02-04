"Это недопустимо в правовом государстве. Но нас не склонить ни к каким коррупционным схемам и "откатам". Мы будем обращаться в полицию и НАБУ, чтобы установить тех, кто за этим стоит. Все привлеченные в шантаже лица должны понести ответственность за свои незаконные действия. Если подтвердятся же слухи, что в этих действиях принимают участие действующие представители государственных органов власти, то я не буду молчать об этом, и со всеми доказательствами обнародую информацию о том, кто и почему организовал противозаконное давление на Cosmolot", — подчеркнул бизнесмен.