Продолжается дискуссия о судьбе ЕДИНОГО КРЫМСКОГО Университета в украинской столице, который реформаторы МОН решили присоединить к Киево-Могилянской академии.

Напомню, что речь идет о вузе со 105-летней историей, который выжил во времена нацизма и рашизма и был релоцирован в Киев в 2015-16 годах. Несмотря на все сложности так называемого переходного периода, ТНУ смог возобновить свою деятельность в Киеве и стал важным примером того, как нужно действовать властям с целью деоккупации и реинтеграции Крыма.

Какова логика действий чиновников МОН?

Создается впечатление, что история с попыткой ликвидировать СКОВОРОДИНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ в Харькове как важный украинский образовательный центр, пострадавший от разрушений русской орды, их ничего не научил. Теперь они додумались помочь российской пропаганде в предоставлении аргументов об отказе власти Украины от борьбы за Крым?! и это на фоне решения Международного суда ООН по иску Украины против России относительно нарушения прав украинцев получать образование на родном языке в аннексированном РФ Крыму?!

В то же время эксперты в области образования объясняют очередное бестолковое, чтобы не сказать вредное решение МОН прагматическими причинами. Реформаторы за несколько последних лет уже освоили 45 миллионов долларов от международных организаций, а сейчас начали делить еще несколько десятков грантовых миллионов. Поэтому они срочно нуждаются в каком-либо отчете об использовании уже почти 2 миллиардов гривен на качественные изменения в национальном образовании. Поскольку, как утверждают специалисты, отчитываться нечем, так и было решено начать процесс срочного объединения вузов. А за метод была взята не профессиональная дискуссия с вузами, депутатами и общественностью, а финансовое стимулирование - для объединенных заведений в один вуз предлагают от 1 до 1,5 млн. долларов.





И здесь стоит напомнить чиновникам, которые приносили присягу государственного служащего, даже если они граждане других стран, что защита национальных интересов и территориальной целостности Украины - это их святая обязанность. А грантовый миллион долларов лучше отдать не на ЗАКРЫТИЕ, а на РАЗВИТИЕ Таврического национального университета, который в образовательном пространстве, в отличие от МОНовских реформаторов, воюет за УКРАИНСКИЙ КРЫМ! Средства бы послужили расширению возможностей Центра крымскотатарского языка и культуры и создания и деятельности Центра мониторинга нарушения образовательных прав украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму,

П.С. Чтобы сразу снять вопрос о необходимости или ненужности оптимизации сети высших учебных заведений Украины.