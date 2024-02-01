31 января состоялся международный форум "United for Nature. Agenda for Ukraine". На нем представители украинских и международных организаций, дипломатических представительств, бизнес-сообщества, а также экологические активисты, журналисты и лидеры общественного мнения обсуждали следующие темы: Вызовы в процессе переговоров по присоединению Украины к ЕС в рамках зеленого кластера

Климатическая политика и финансирование зеленого перехода на Украине;

реформа лесной отрасли;

Реформа управления отходами как база внедрения циркулярной экономики;

Реформа Государственного экологического контроля.

В мероприятии приняли участие чиновники, среди которых Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Virginijus Sinkevičius. Среди международных гостей – Министр окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Mircea Fechet, Министерство окружающей среды Молдовы Iordanca Iordanov, бывшая министерка окружающей среды Бразилии Изабелла Тейшейра.

Одной из ключевых тем было реформирование Государственного экологического контроля Украины.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил: «Экологическая безопасность и сохранение живой природы - именно то, что предложил всему Миру Президент Украины Владимир Зеленский в пункте 8 Формулы Мира. Именно это должно стать целью реформирования Государственной экологической инспекции. Мы изменяем подход к контролю в окружающей среде. Цель – перейти от системы точечного контроля к системе мониторинга и сохранению экосистемы. От ожидания заявлений и жалоб к ежедневному мониторингу потенциального влияния».

В своей речи Заместитель Министра Минсреды Елена Крамаренко отметила, что времени на ожидание уже нет и уже сейчас необходимо активно выстраивать систему экологического контроля в соответствии с современными экологическими стандартами. Качественная фиксация вреда окружающей среде – одна из составляющих справедливого возмещения вреда окружающей среде.

И.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович отметил: «Прежде всего, необходимо принять Закон о государственном экологическом контроле, с учетом норм европейского законодательства, который позволит оптимизировать и объединить функции экологического контроля. Следующей составляющей реформы является важность цифровизации процесса фиксации негативного воздействия на окружающую среду. Каждый факт будет зафиксирован на месте обнаружения и внесен в онлайн платформу «ЭкоУгроза», которая также будет являться предохранителем от коррупционных проявлений. Кроме того, планируется приобретение современного лабораторного оборудования, специализированных автомобилей и средств индивидуальной защиты с поддержкой международных партнеров. В рамках реформы предусмотрено создание системы подготовки инспекторов для повышения их профессионального уровня. Система госэкоконтроля будет двухуровневой.

На первом уровне инспектор, закрепленный за соответствующей территорией, будет осуществлять ее патрулирование, оперативно реагировать на вызовы граждан и привлекаться к рейдовым проверкам. В основном это будут бывшие военные, проживающие на этой территории и пользующиеся уважением местного населения. Защитники Украины – будут защищать окружающую среду! Второй уровень системы предполагает принятие решений по проверкам хозяйствующих субъектов и рейдовых проверок. Также будет производиться анализ результатов деятельности органа в целом и каждого тероргана в отдельности. Основной целью системы госэкоконтроля становится акцент на предупреждении и пресечении вреда окружающей среде и эффективном устранении негативных последствий».



В завершение выступила Елена Кравченко, исполнительный директор МБО "Экология – Право - Человек». Она подчеркнула, что активное участие общественности в этом процессе является важной составляющей для достижения положительных результатов и обеспечения прозрачности процесса реформирования.