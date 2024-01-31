На проходящем сегодня международном экологическом форуме "United for Nature. Agenda for Ukraine" Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил об активизации совместных усилий для сохранения экологического прогресса 2023 года и определения направлений работы на 2024 год.
Это второе мероприятие под эгидой United for Nature, первое из которых было проведено в октябре с участием Офиса Генерального прокурора, и планируется его дальнейшее расширение и секторализация.
Мероприятие открывали выдающиеся фигуры, в частности, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниус Синкявичюс, а также Маргот Вальстрем, бывшая вице-премьер-министр и министерша иностранных дел Швеция. Среди международных участников форума были Мирча Фечет, Министр окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии, Иорданка Иорданов, Министерство окружающей среды Молдовы и Изабелла Тейшейра, бывшая министерка окружающей среды Бразилии.
Основные направления политики защиты окружающей среды, оговоренные на форуме, включали:
- Климатический диалог в качестве приоритета 2024 года для Украины с запуском системы мониторинга отчетности и верификации выбросов парниковых газов.
- Реформирование Государственной экологической инспекции с целью сохранения экосистемы.
- Обеспечение сбалансированного использования водных ресурсов через создание Национальной акционерной компании Вода Украины.
- Развитие Госгеонадр как сервисной службы по принципу "единого окна".
- Лесная реформа, направленная на увеличение доходов лесной отрасли и предотвращение незаконных рубок леса.
- Реализация проектов по управлению отходами и привлечение инвестиций для развития инфраструктуры по обработке отходов.
- Расширение природно-заповедного фонда и усовершенствование менеджмента объектов ПЗФ.
Министр Стрелец выразил уверенность, что 2024 год станет годом продолжения реформ, евроинтеграционных сдвигов и внедрения новых подходов в сфере экологии, поблагодарив международных партнеров за поддержку Украины в это сложное время.