На проходящем сегодня международном экологическом форуме "United for Nature. Agenda for Ukraine" Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил об активизации совместных усилий для сохранения экологического прогресса 2023 года и определения направлений работы на 2024 год.

Об этом шла речь на международном экологическом форуме "United for Nature. Agenda for Ukraine".

Это второе мероприятие под эгидой United for Nature, первое из которых было проведено в октябре с участием Офиса Генерального прокурора, и планируется его дальнейшее расширение и секторализация.

Мероприятие открывали выдающиеся фигуры, в частности, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниус Синкявичюс, а также Маргот Вальстрем, бывшая вице-премьер-министр и министерша иностранных дел Швеция. Среди международных участников форума были Мирча Фечет, Министр окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии, Иорданка Иорданов, Министерство окружающей среды Молдовы и Изабелла Тейшейра, бывшая министерка окружающей среды Бразилии.

Основные направления политики защиты окружающей среды, оговоренные на форуме, включали:

Климатический диалог в качестве приоритета 2024 года для Украины с запуском системы мониторинга отчетности и верификации выбросов парниковых газов.

Реформирование Государственной экологической инспекции с целью сохранения экосистемы.

Обеспечение сбалансированного использования водных ресурсов через создание Национальной акционерной компании Вода Украины.

Развитие Госгеонадр как сервисной службы по принципу "единого окна".

Лесная реформа, направленная на увеличение доходов лесной отрасли и предотвращение незаконных рубок леса.

Реализация проектов по управлению отходами и привлечение инвестиций для развития инфраструктуры по обработке отходов.

Расширение природно-заповедного фонда и усовершенствование менеджмента объектов ПЗФ.

Министр Стрелец выразил уверенность, что 2024 год станет годом продолжения реформ, евроинтеграционных сдвигов и внедрения новых подходов в сфере экологии, поблагодарив международных партнеров за поддержку Украины в это сложное время.