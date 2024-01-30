Систематические атаки и военные действия приводят к серьезному загрязнению воздуха, воды и почвы, что имеет катастрофические последствия для природных экосистем. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.



Вооруженная агрессия оставляет следы разрушения природы, использование опасных веществ и большие объемы военного мусора.

Прежде всего, это отмечается ухудшением качества почвы, загрязнением водных ресурсов и выбросами токсичных веществ в воздух, что может привести к экологическим катастрофам.