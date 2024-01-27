Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня, 27 января 2024 года, завершается первый этап действия Закона Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимов».

Напомню, что этот Закон обязал органы местного самоуправления в течение 27 июля 2023 - 27 января 2024 принять решение о демонтаже памятников и памятных знаков и переименовании топонимов в пределах населенных пунктов, связанных с пропагандой российской имперской политики.

Итоги своеобразного СЕКРЕТА ДЕРУСИФИКАЦИИ следует подводить Министерству культуры и информационной политики, а я, как член Экспертного совета по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма, выскажу здесь свои субъективные наблюдения.

В большинстве населенных пунктов Украины, хотя и с большим опозданием, органы местного самоуправления начали выполнять предписания Закона. Так Харьковский городской совет принял решение о топонимической деколонизации 65 улиц города только 26 января. Но, как говорит мудрая пословица, лучше поздно, чем никогда.

Во многих городах и селах депутаты решили отдать предпочтение деперсонифицированным названиям. Так, в Запорожье 29 сентября 2023 года городской совет переименовал более 70 улиц, переулков, бульваров и проспектов. В то же время большинство новых названий не связаны с историческими событиями или именами выдающихся деятелей Украины и Запорожья. Преобладают улицы - Бомбейская, Гданьская, Вильнюсская или Славная и Мужественная. Во многих селах также пошли, как объясняют депутаты, «неполитическим путем» и выбрали названия: мирное, приветливое, вишневое и т.д.

Были и комическо-политические случаи. В Киеве городские власти несколько лет подряд убеждали общину в технической невозможности переноса из публичного в музейное пространство лошади вместе с Щорсом. Вместо этого, после скандала с закрытием 6 станций метро, ​​власть заснеженным и морозным утром с трансляцией в прямом эфире быстро и сплоченно очистила столицу Украины от сталинского «красного командира».

Среди главных проблем полугодия освобождения Украины от русского мира остается отсутствие системной и профессиональной просветительской и информационной работы на государственном уровне. Именно поэтому откровенные и хитроразвитые фанаты «русского мира», а вместе с ними и искренне верующие в будущую дружескую жизнь с «братским русским народом» продолжают цепляться за «нашу общую историю и культуру вместе с Петром Первым, Пушкиным и Чайковским…»

Важно также не забывать, что с 27 января 2024 года по 27 апреля 2024 года полномочия в сфере дерусификации и декоммунизации переходят к главам городов и ОТГ или лицам, выполняющим их полномочия. В этот период особенно уместно вышеупомянутым должностным лицам опереться на знания краеведов, историков, этнографов, филологов, литературоведов, которые в отличие от депутатов станут профессиональными и беспристрастными советниками по делу окончательного очищения нашей страны от палачей украинского народа и утверждении УКРАИНЫ!

П.С. И, как правильно, заметил в сообщении к моему материалу Анатолий Грищук пора снять фанеру с Тараса Шевченко, Леси Украинки, Григория Сковороды.., которые должны вдохновлять наш народ в борьбе с русской ордой, а не прятаться под мешками.