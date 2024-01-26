Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры направленные на лишение рф финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесенного их кровавыми действиями на нашей земле.

По состоянию на 26 января переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 158 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.



Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,3 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 26 января: