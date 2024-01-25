5 ноября нынешнего года состоятся выборы президента США. Участвуют традиционно две основные партии: Демократическая и Республиканская. Как справедливо отмечают аналитики, выборы глав в демократических государствах – всегда непредсказуемость. Или почти-почти всегда.

У американцев давно существует запрос на новые лица в топ-политике. Это – факт, который подтверждают многие. Поэтому, ход кампании и, собственно, сам результат выборов в этот раз могут быть весьма неожиданными. Интрига, вероятнее всего, сохранится до лета точно, если не развеется, как дым, уже в самые ближайшие месяцы.

Как нынешняя картина в США может повлиять на дальнейший ход событий? А может случиться так, что Дональд Трамп получит реальный шанс стать президентом США. Допустим, что такое произошло. Тут будут свои и позитивы, и негативы.

Начнем с позитивов, которые, как ни странно, но есть.

Первый – с Трампом уже многие имеют опыт совместной работы. Он – довольно монолитичный и, в принципе, предсказуемый. Даже его непредсказуемость предсказуема. Его, думаю, довольно легко отгадать и понять, что он будет делать дальше, что скажет, когда скажет, кому и так далее.

Второй позитив – у Трампа и его приближенных уже есть опыт работы на посту президента США и в администрации Белого дома. Есть опыт у этих людей, как работать на подобных должностях и какие именно вопросы предстоит им решать.

Третий – позиции Трампа все равно где-то совпадают с республиканскими позициями в вопросах экономики. Можно что-то, безусловно, оспаривать, но Трамп – неплохой бизнесмен и все равно у него будут какие-то практичные подходы и решения от его инфраструктуры. В его команде будут консервативные люди, но, я думаю, в этот раз он будет брать к себе меньше разных проходимцев, если, допустим, его таки изберут.

О негативах.

Главные негативы в том, что у Трампа может быть очень закрытый подход к мировой политике.

Еще негатив в том, что он может начать мстить своим врагам, которые ему нанесли достаточно вреда. Он может начать отвечать им местью.

Негатив также в том, что Трамп – не дипломат, не профессиональный политик. У него очень много лимитаций.

Еще негатив – если Трампа изберут президентом США, то в стране будут забастовки, митинги и бунты. Определенное время подобные вещи точно будут происходить. Все потому, что к Трампу есть много необоснованной ненависти. Да, он часто раздражает, часто не очень достойно себя ведет, иногда в чем-то даже примитивно. Я не знаю, именно такое ли его поведение вызывает подобную ненависть, но в нашем обществе некоторые люди подобного просто не переваривают.

Правда, есть и граждане, которые не согласны с теми, кто Трампа воспринимает как какого-то юродивого. Они понимают, что если Трампа избирают, то он будет вынужден как-то кооперировать.

Я знаю, что в медиа Украины много писали о том, что свою кандидатуру недавно снял губернатор Флориды Рон ДеСантис. Почему он так сделал? Скажу как человек, который является гражданином США, лично знает ДеСантиса, а не размышляет о нашей стране откуда-то из-за тысячи миль. ДеСантис снялся потому, скорее всего, что не увидел шансов на победу. Он провел математику и понял, что нужно достойно уйти сейчас, не стыдиться этого и быть уже игроком в команде. Это – грамотный ход для человека, который не является ни политическим маньяком, ни нарциссом. ДеСантис не настолько самолюбив, чтобы идти до конца там, где дойти не получилось бы. Никто не понимает до конца, почему так произошло. Думаю, что тут и плохие консультанты, и плохая реклама, и просто, как говорят в народе, «не задалось».

Какая может быть потом позиция Трампа по отношению к россии?

Трамп способен вдруг сказать, что через неделю за 5 минут решит все проблемы с войной в Украине, что собрался увидеться с путиным и так далее. И он может поехать и увидеться с путиным. Тот его примет, все это будет на сотнях телекамер и Трамп потом заявит, что попробовал о чем-то договориться. И даже если он о чем-то и договорится, то это может сработать на позитив, а может и не сработать. Трамп может договориться о каком-то договоре для Украины. Да, возможно, это будет не какой-то гениальный договор, но он сможет потом сказать, что остановил геноцид украинцев и разрушение инфраструктуры, которая происходит в прекрасных и древних европейских городах Украины.

Трамп, как об этом писали СМИ не раз, может взять позицию, что пришло время минимально поддерживать Украину. Скажет, мол, у США хватает своих вопросов: нужно все делать для того, чтобы мексиканцы не перелазили через границу США, а не делать акцент на войны, которые не цепляют США напрямую. Но, я думаю, 100% он так не сделает с Израилем. С Израилем большие подвязок у него и через семью, и потому, что в США есть очень мощное израильское лобби. Поэтому, я думаю, что Израиль Трамп будет поддерживать очень существенно. Украину будет поддерживать тоже. Правда, очевидно, не настолько сильно. Он просто что-то может замедлить. Нет, он не бросит Украину потому, что у нас тоже есть лобби и военных, и многих, кто понимает важность ситуации в вашей части Европы. Конгресс и Сенат Трамп тоже же не сможет полностью контролировать, а там, в целом, проукраинские настроения довольно ощутимые.

Поэтому, от Трампа можно ожидать каких-то дерзких ходов. Он может поехать встретиться с путиным, с какими-то лидерами ХАМАСА, еще с кем-то. Да, это будет какой-то уличный ход, но все те, кто всегда возле президентов, все умело разработают, правильно запакуют, широко разгонят и скажут, мол, «это был ну просто-таки гениальный план».

Все понятно по этому претенденту на пост президента США, но у республиканцев просто нет другого реального кандидата. ДеСантис бы был точно лучше, но он отошел. Хейли тоже не пройдет, у нее шансов практически нет.

Я слышу много теорий сейчас, что Байден в последний момент может уйти и на его место зайдет не Мишель Обама или Гэвин Ньюсом, а кто-то другой, на которого поставят демократы и который точно сможет победить Трампа. Я, скажу прямо, в этом очень сильно сомневаюсь. Думаю, что все будет намного более предсказуемо.

Думаю, что все же победит Байден. Трамп тоже имеет шансы на победу, но на сегодня я могу дать 60% Байдену и 40% Трампу.

Такова картина на сегодня видится глазами американца. Как будут дальше разворачиваться события – посмотрим и потом уже проанализируем по факту.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)











