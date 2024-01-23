Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.



Здесь по социальным сетям понеслась радость от Указа Президента «Об исторических населенных украинцами территориях Российской Федерации». Более того, началось своеобразное соревнование фантастических геополитических прогнозов:

с начала развала российской империи усилиями этнических украинцев к крайне абсурдным - по поводу возможного присоединения определенных территорий РФ к Украине. Эта новая и желанная этнополитическая сказка перекликается с уже старухой о десятках миллионов диаспорян, которые в случае получения двойного гражданства бросятся со своими деньгами и идеями развивать мать-Украину.

Хочу немного охладить авторов фантасмогорических теорий и призрачных надежд.

Так что немного РЕАЛЬНЫХ ЦИФР.

По данным переписи в Российской Федерации УКРАИНЦАМИ представились:

в 1989 году – 4 миллиона 362 тысячи 872 человека, то есть почти 3 процента населения РФ;

в 2002 году – 2 миллиона 942 тысячи 961 человек или 2,03 процента;

в 2010 году – 1 миллион 927 тысяч 988 человек или 1,35 процента;

в 2021 году – 884 тысячи 007 человек или 0,6 процента.

О говорят эти печально говорящие цифры?

Говорят о том, что за 32 года …3 МИЛЛИОНА 478 ТЫСЯЧ 865 УКРАИНЦЕВ так ассимилировались и русифицировались, что ДОБРОВОЛЬНО назвали себя РОССИЯНАМИ.

Если осмотреть ситуацию на россии в период от 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, то можем прогнозировать, что отказ от украинства в этот период отстраивается в геометрической прогрессии, ведь украинцы на уровне официальной пропаганды признаны главными врагами России. Этот факт и практическое отсутствие какого-либо протестного движения в путинской России повлечет за собой окончательное размывание института ДЕЙСТВЕННОГО УКРАИНСТВА на россии.

Поэтому я считаю неправильным во время ВОЙНЫ продуцирование на уровне государственной власти сказочных этнополитических теорий, создающих иллюзию о вероятных союзниках на россии, то в виде «хороших русских», то в виде «патриотических миллионов украинцев РФ».

Другое дело, что в последние годы НИКОГО не интересовала политика тотальной русификации на россии коренных народов, отсутствие там даже намека на обеспечение образовательных и культурных прав украинцев.

А о молчаливых и толерантных «украинцах» на россии одно время честно написал еще наш мировоззренческий отец Тараса ШЕВЧЕНКО:

«..А меж ними и землячки

Кое-где просматривают.

По-московски так и режут,

Смеются и ругают

Родителей своих..»

Потому не ищем легких путей и мифических союзников в войне против российской орды страны-террориста военного преступника Путина.

Главная предпосылка нашей ПОБЕДЫ – это МЫ сами, потому что без нас никто ее нам не приблизит и не подарит!