Специалисты Госэкоинспекции провели семинар с представителями органов местного самоуправления Николаевщины по вопросу функционирования сервиса «ЭкоУгроза».



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Одним из направлений работы Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) является выявление и фиксация преступлений против окружающей среды для быстрого устранения последствий и взыскания нанесенного ущерба.