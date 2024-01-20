Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Одним из направлений работы Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) является выявление и фиксация преступлений против окружающей среды для быстрого устранения последствий и взыскания нанесенного ущерба.
Именно этой цели отвечает веб-ресурс и приложение ЭкоУгроза, разработанное Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Министерства цифровой трансформации.
Для обучения пользованию приложением 18 января 2024 Первым заместителем начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Яной Майбородой совместно руководителями отделов инспекции организован и проведен семинар с представителями органов местного самоуправления Николаевщины. К семинару была возможность присоединиться в онлайн формате.
На семинаре специалисты инспекции раскрыли основные задачи и вопросы функционирования сервиса «ЭкоУгроза» – электронных кабинетов, базы данных, геоинформационного портала, аналитической платформы.
Также рассмотрен порядок представления электронных обращений по выявленным фактам причинения вреда окружающей среде вследствие чрезвычайных ситуаций, событий, вооруженной агрессии.