Вебресурс и мобильное приложение ЕкоЗагроза позволяет украинцам сразу на месте зафиксировать нарушения и в несколько кликов передать информацию в Госэкоинспекцию. А дальше получить данные о мерах реагирования в режиме реального времени. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Собственно, и время рассмотрения обращений в среднем сократилось с 30 рабочих дней до 10. Инспекторы отмечают, что ЕкоЗагроза ускорила процедуру оформления документов для выхода на проверки и способствует оперативному внесению данных в систему. На месте инспектор производит фото- или видеофиксацию выявленных нарушений и составляет акт осмотра, который сразу подгружает на ЭкоУгрозу.

Сразу обновляются и рассчитаны размеры ущерба окружающей среде, нанесенные вооруженной агрессией РФ.

Однако информируют украинцы через сервис не только о вреде окружающей среды в результате обстрелов России или ведения боевых действий. Среди ТОП-тем обращений:

ухудшение качества воздуха из-за работы промышленных предприятий, а также вследствие курения отходов;

загрязнение рек, озер и морских акваторий промышленными стоками.

обнаружены стихийные свалки.

вырубка лесов и зеленых насаждений.

Сообщали украинцы и о содержании диких животных в ненадлежащих условиях, незаконной добыче полезных ископаемых, пожаре на полигонах и поджог сухостоя, разорении берегов рек, катании на квадроциклах в пределах природоохранных территорий и т.д.

Наибольшее количество обращений по ЕкоЗагрозе Госэкоинспекция получила относительно нарушений природоохранного законодательства в Житомирской, Ровенской, Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Напомним, в конце июля 2023 года Правительство предоставило официальный статус окружающему ресурсу ЭкоЗагроза и утвердило порядок реагирования Государственной экологической инспекцией Украины на поступающие через сервис обращения.

Как отмечал ранее Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, ЭкоЗагроза была создана в начале широкомасштабного вторжения России, чтобы информировать украинцев о состоянии окружающей среды в каждом уголке Украины, а также фиксировать все экологические угрозы и преступления против живой природы. ЭкоУгроза – кейс уникальный для мира. Им интересуются и просматривают его не только в Украине. Как оказалось среди наших пользователей – и жители США, Польши, Германии, Франции, Соединенного Королевства, Нидерландов, Чехии, Италии и Швейцарии.