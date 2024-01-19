Экоинспекция рассказала представителям территориальных общин Житомирщины и Ровенщины, как с помощью веб-ресурса ЭкоУгроза быстро и эффективно сообщать о фактах преступлений против окружающей среды

Руководитель Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский и его заместители провели совещания с представителями территориальных общин Житомирщины и Ровенщины, темой которых стал вопрос фиксации фактов причинения вреда окружающей природной среде в результате чрезвычайных ситуаций, событий, вооруженной агрессии.

Так, представители Инспекции подробно рассказали о работе веб-ресурса ЭкоЗагроза, содержащем достоверную информацию о состоянии окружающей среды, зафиксированы данные мониторинговых систем по уровню радиационного загрязнения по всей Украине и актуальные факты экологических угроз.

Было акцентировано на процедуре внесения в ЭкоУгрозы электронных обращений от граждан, ставших свидетелями нарушений природоохранного законодательства (больше о порядке регистрации сообщения об экологической угрозе на веб-ресурсе или мобильном приложении «ЭкоУгроза» читайте поссылкой).

«Сумма ущерба, нанесенного экосистеме Житомирщины за почти два года полномасштабного вторжения России в Украину составляет 16,7 млрд грн (427,6 млн долларов), Ровенщины – 760 млн грн (19,7 млн ​​долларов), – рассказывает Евгений Медведовский. – С начала работы официального веб-ресурса и мобильного приложения ЭкоЗагроза, разработанных Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, жителями Житомирщины зарегистрировано 15 электронных обращений о нарушении природоохранного законодательства, жителями Ровенщины – 11. Сегодня имеем четкую тенденцию к увеличению количества обращений. На основании этих обращений специалисты Инспекции осуществляют фиксацию фактов экологических нарушений, занимаются обследованием мест событий, составляют акты осмотра территорий и проводят расчеты убытков, также принимают меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц, формированию базы для взыскания репараций с РФ за экологические преступления, совершенные на территории Украины.

В природе все связано. Связаны между собой и пункты Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, к реализации которой сегодня входит весь мир. Пункт 8 «Экологическая безопасность» не может существовать без 7 «Восстановление справедливости». Ведь мир и мы должны объединиться для восстановления справедливости и привлечения России к ответственности. Для этого мы сегодня работаем совместно с Государственной экологической инспекцией Украины, Министерством защиты окружающей среды и Офисом Генерального прокурора Украины и его представителями в регионах. И призываем представителей органов местного самоуправления активнее присоединяться к этому важному направлению нашей борьбы с врагом. Используя и наполняя фактами приложение Экоугроза, мы закладываем основу в экологически чистую окружающую среду после нашей Победы».